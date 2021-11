Kojima allude al ritorno di Metal Gear o è solo l’ennesima kojimata?

Che Hideo Kojima sia uno dei Game Director più importanti nel panorama videoludico passato e moderno, questo è un dato di fatto, ma è anche vero che in certe occasioni si è divertito a prenderci per i fondelli con determinate dichiarazione e/o annunci; l’esempio più clamoroso è stata, ovviamente, la presentazione ai tempi di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Con questa solida base iniziale ci teniamo subito ad avvisare i cari lettori che ciò che stiamo per scrivere sono solo mere speculazioni, non esiste nessuna prova concreta ma è un modo per “studiare” la mente di un grande genio.

Hideo Kojima, proprio in questi minuti, ha postato sul suo profilo Twitter ufficiale un particolare post che parlerebbero di un “metallo” o “metal” appunto. Inutile nascondervi che nel giro di una manciata di secondi il reddit ed il post in questione siano stati invasi da fan che hanno subito cominciato a speculare sull’arrivo di qualcosa relativo alla gloriosa serie di Metal Gear Solid. Proprio nella giornata di ieri, i capitoli due e tre sono stati rimossi da Konami dai rispettivi store portando sull’attenti gli appassionati del franchise.

Se provassimo a mescolare il tweet recente di Hideo Kojima e la rimozione dei primi due capitoli, ovvio che anche noi abbiamo cominciamo a pensare che qualche annuncio relativo a Metal Gear possa uscire a momenti. Ma sarà davvero così? Proviamo a fare un passo indietro. Lo scorso dicembre, Kojima Productions ha aperto a nuove assunzioni per programmatori e designer dando modo di poter supporre che il nuovo ed attesissimo gioco era in fasi certamente ancora embrionali ma ben avviati. Leggendo la descrizione, si poteva notare che lo studio cercava personale in grado di lavorare a modelli 3D di armi, gadget, mecha e altro ancora. Rimane quindi assolutamente plausibile che il nuovo progetto di Kojima non sia ovviamente Metal Gear, ma bensì qualcosa con protagonisti i giganteschi robot metallici.

Insomma, noi, come voi del resto, speriamo vivamente di vedere un ipotetico capitolo di Metal Gear su console current gen, ma è più probabile che i messaggi criptici postati da Hideo Kojima si riferiscano a qualcos’altro, un altro progetto ambizioso al pari dell’eccellente Death Stranding, che tra l’altro ha da poco compiuto due anni. Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto nella sezione dedicata.