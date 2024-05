Metal Gear Solid: la Master Collection Vol. 1 ad uno dei prezzi migliori di sempre!

Assassin's Creed Shadows è stato finalmente rivelato, ma toccherà aspettare il mese di novembre per poter mettere le mani sulla nuova epopea targata Ubisoft. Nel mentre, se siete alla ricerca di qualcosa di coinvolgente da giocare nei prossimi mesi, vi consigliamo di dare un'occhiata a un'offerta imperdibile su Amazon, dove potrete acquistare l'ottima Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 per PS5 a un prezzo incredibilmente ridotto, grazie ad uno sconto del 23%! In questo modo pagherete la collection soli 45,97€ rispetto agli originali 59,99€, ovvero ad uno dei prezzi più bassi mai registrati sullo store!

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, chi dovrebbe acquistarla?

Come abbiamo evidenziato in fase di recensione, la Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 non è stata esente da difetti, a causa di una serie di imperfezioni che, sinceramente, non ci saremmo aspettati da una collection così attesa. Tuttavia, nonostante le premesse (e i risultati) deludenti, è innegabile che questa uscita abbia attirato l'attenzione di molti, consentendo loro di rivivere il piacere di giocare ai primi tre capitoli della saga di Metal Gear Solid. Si tratta di titoli di grande rilevanza, non solo per la loro bellezza estetica, ma anche per la loro intrinseca importanza nel panorama videoludico, al punto che, al netto di tutto, è indubbio che si tratti di un'uscita estremamente godibile, e di certo fondamentale per chiunque non avesse mai giocato ai giochi originali.

A chi è raccomandata dunque? Indubbiamente a coloro che non hanno mai avuto l'opportunità di giocare a questa splendida saga, offrendo loro l'occasione di immergersi per la prima volta in un mondo di intrighi, azione e suspense. Tuttavia, è anche consigliata a coloro che hanno già giocato ai titoli della serie e che cercano un'opportunità "comoda" per rigiocarli sulle nuovissime console del mercato. Grazie a questa collection, sia i nuovi giocatori che i veterani potranno apprezzare appieno l'esperienza unica offerta dai primi tre capitoli della saga Metal Gear Solid.

Parliamo, dunque, di un acquisto imprescindibile sia per i fan nuovi che per quelli vecchi della saga Metal Gear Solid, e detto questo non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al gioco, con l'invito a completare quanto prima il vostro acquisto, così da evitare che l'offerta termini del tutto o che l'articolo vada esaurito.

