Silent Hill Transmission ritorna, avremo novità sui giochi in sviluppo

Konami ha recentemente annunciato un nuovo appuntamento con il Silent Hill Transmission, che si terrà alle 01:00 del 31 maggio, ora italiana. L'evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale della serie. Nonostante l'orario scomodo per i giocatori europei, il contenuto promette di essere intrigante per gli appassionati del genere horror.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

L'annuncio ha suscitato interesse in particolare per il coinvolgimento dello studio Bloober Team, noto per i suoi lavori precedenti in ambito horror, il che suggerisce che ci saranno novità significative riguardo il remake di Silent Hill 2. È atteso un aggiornamento sulla data di uscita, per ora prevista nel 2024 su PS5 e PC, e si spera nella presentazione di un nuovo trailer di gameplay.

Di interesse è anche Silent Hill f, sviluppato da NeoBards Entertainment, ambientato in Giappone e che sarà anch'esso parte dell'evento. Altri annunci attesi includono aggiornamenti sul film Return to Silent Hill e la presentazione di nuovo merchandise legato alla serie.

Il precedente Silent Hill Transmission, tenutosi nell'ottobre del 2022, ha rivelato importanti novità come il remake del secondo capitolo della serie, il nuovo videogioco "f", il film in produzione e altri progetti correlati come Silent Hill: Townfall di No Code Studios e la serie interattiva Silent Hill: Ascension. Gli appassionati hanno quindi grandi aspettative per questo nuovo evento, sperando in annunci che rispettino la storica importanza della serie nel panorama videoludico.

Per coloro che non potranno seguire l'evento in diretta, saranno disponibili aggiornamenti e dettagli completi post-evento sul nostro sito.