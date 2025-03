Silent Hill f, ecco dove preordinarlo al miglior prezzo

Konami ha rivelato nuovi dettagli su Silent Hill f, uno dei giochi horror più attesi dagli appassionati del genere. Questo nuovo capitolo porta i giocatori in un'ambientazione del tutto inedita per la serie, trasportandoli nel Giappone degli anni '60. Con una narrazione coinvolgente e atmosfere angoscianti, il titolo promette un'esperienza immersiva tra suspense psicologica e orrori viscerali. Sebbene la data di uscita non sia ancora stata annunciata, è già possibile scoprire le edizioni disponibili e come effettuare il preordine per assicurarsi una copia al lancio.

Silent Hill f: storia e ambientazione

La vicenda di Silent Hill f è ambientata nel remoto villaggio montano di Ebisugaoka, dove la giovane Shimizu Hinako vive un'esistenza tranquilla fino a quando una misteriosa nebbia cala sulla città, trasformando il luogo in uno scenario inquietante. Hinako si troverà a esplorare un ambiente ostile, popolato da inquietanti presenze e segreti nascosti nel suo passato. Tra enigmi da risolvere, creature spaventose e decisioni cruciali, il giocatore sarà immerso in un viaggio che esplora il sottile confine tra bellezza e follia.

A dare vita a Silent Hill f è un team di creativi d'eccezione. La sceneggiatura porta la firma di Ryukishi07, autore delle celebri visual novel horror Higurashi When They Cry e Umineko When They Cry, garanzia di una narrazione intensa e psicologicamente disturbante. Il comparto artistico è affidato a kera, illustratore e designer di mostri noto per il suo stile inquietante e dettagliato. Infine, il comparto sonoro è curato dall'iconico Akira Yamaoka, storico compositore della saga, capace di creare melodie che amplificano il senso di inquietudine e tensione.

Silent Hill f: uscita e piattaforme disponibili

Konami non ha ancora svelato una data di uscita ufficiale per Silent Hill f, ma è confermato che il gioco arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC Windows.

Silent Hill f: chi lo amerà?

Questo nuovo capitolo della serie Silent Hill rappresenta un'evoluzione dell'universo horror della saga, introducendo un'ambientazione originale e un approccio narrativo innovativo. È un titolo imperdibile per gli amanti dell'horror psicologico e per i fan storici della serie, che potranno scoprire una nuova dimensione del terrore firmata Konami. Se siete alla ricerca di una trama profonda, atmosfere opprimenti e un comparto artistico d'impatto, Silent Hill f saprà regalarvi un'esperienza intensa e memorabile.

Silent Hill f: prezzo e dove acquistarlo

Il preorder di Silent Hill f è già disponibile presso diversi rivenditori online. Su Amazon, la Standard Edition è acquistabile al prezzo di 79,99€. Per chi desidera ottenere bonus esclusivi o eventuali sconti, è consigliabile monitorare le offerte dei principali store.

Amazon