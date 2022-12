Ancora oggi Minecraft continua ad essere una delle esperienze videoludiche più amate e giocate dai giocatori di tutto il mondo e di tutte le età. Sono passati oltre dieci anni dal lancio del titolo di Mojang, e in questo lasso di tempo, quello che era un semplice sandbox cubettoso si è evoluto a dismisura, diventando anche uno dei franchise più di successo del mondo dell’intrattenimento. Tutto ciò ha portato alla creazione di una community appassionatissima, che di tanto in tanto crea delle vere e proprie opere d’arte all’interno del titolo.

Tra tutte le creazioni che abbiamo visto ultimamente, questo fan di Minecraft ne ha realizzata una che colpisce per la sua qualità, espansione e dettaglio. Parliamo dell’ultimo lavoro di un giocatore che si fa chiamare ‘Viator’, il quale ha creato una città in rovina e completamente abbandonata che sembra essere quella di NieR Automata. Sebbene questa città non sia espressamente quella del titolo di Yoko Taro, le somiglianze sono diverse.

La mod in questione si chiama, banalmente, Abandoned City, e presenta un’ampia mappa di una città con edifici, uffici in rovina e grattacieli ricoperti di muschio. È chiaro che la natura ha ormai preso possesso dell’intera città, con l’acqua che copre interi marciapiedi e il fogliame è ovunque. Questo lavoro è pieno di dettagli, ed è bello scoprire come il tutto si perda a vista d’occhio tra grattacieli crollati e strade ormai deserte senza alcun anima viva a percorrerle.

Se volete dare un’occhiata più da vicino a questo fantastico lavoro fan-made, potete scaricare ed installare questa mod di Minecraft comodamente a questo indirizzo. Ancora una volta ci troviamo davanti a una meravigliosa creazione fatta usando il titolo Mojang, segnale che questo tipo di esperienza è qui per durare ancora per molti anni.

