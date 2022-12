La community dei modder, negli ultimi anni, ci ha abituato sempre più a tutta una serie di progetti molto ambiziosi. Tra i giochi maggiormente presi di mira dai modder ultimamente ci sono due titoli molto distanti come struttura di gioco e come offerta agli appassionati, ma entrambe queste esperienze sono molto aperte a tutta una serie di mod molto particolari e sperimentali. Parliamo di Minecraft e DOOM, due grandi icone del mondo videoludico che trovano un incredibile punto d’incontro con quest’ultima mod che è da poco apparsa in rete.

Parliamo di Brutal Minecraft, nome meraviglioso per una mod in totale conversione di DOOM (potete comprare Eternal su Amazon) che ci permette di giocare a una versione fuori di testa e turpe del sandbox Mojang. C’è da dire che grazie a questa mod non si tratta nemmeno più di giocare a un sandbox, ma a un vero e proprio sparatutto in prima persona alla DOOM in cui la grafica cubettosa e i personaggi iconici del titolo Mojang si mischiano alle armi a fuoco e le meccaniche da boomer shooter dell’FPS di id Software.

La mod in questione è stata presentata insieme ad un video pubblicato sul canale YouTube di Alpha Beta Gamer, dove possiamo vedere, in poco più di una ventina di minuti, quanto sembra divertente questa creazione fan-made. Si tratta a tutti gli effetti di un mix perfetto tra le due esperienze che prende il meglio da entrambe, sia dal lato delle idee di gameplay, sia dalla strutturazione dell’esperienza e della grafica.

Se questa mod ha saputo attirare la vostra curiosità, dove sapere un'ultima cosa; ovvero che la potete già scaricare a questo indirizzo.