La Collector's Edition di Elden Ring: Shadow of the Erdtree torna DISPONIBILE: affrettatevi!

Tutti i fan di Elden Ring che hanno apprezzato l'ultima opera di FromSoftware non possono conoscere la prima e unica espansione del titolo, già mastodontico di suo, e ora con orizzonti ancora più grandi. Parliamo di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, che abbiamo di recente premiato nella nostra recensione, e che è tornato finalmente disponibile su Amazon nella sua edizione da collezione a 249,98€. Parliamo di un articolo appena tornato disponibile per PS5, Xbox Series X e PC, vi conviene affrettarvi!

Elden Ring: Shadow of the Erdtree Collector's Edition, chi dovrebbe acquistarlo?a

La Collector's Edition di Elden Ring: Shadow of the Erdtree si rivela un’acquisto ideale per gli appassionati dell’universo di Elden Ring e per i collezionisti alla ricerca di un'edizione unica e ricca di contenuti. Questa speciale edizione è consigliata soprattutto per chi ha già apprezzato il gioco base e desidera immergersi ancora più profondamente nel vasto mondo proposto da questo titolo, visto che il DLC introduce nuove aree esplorabili, nemici inediti e una serie di aggiunte al gameplay quali armi, abilità e magie. Il bundle, offerto a 249,98€, è anche un'eccellente scelta per gli amanti dei dettagli di alta qualità e delle edizioni da collezione, grazie ai suoi esclusivi contenuti fisici e digitali che arricchiscono ulteriormente l'esperienza di gioco.

Troviamo infatti contenuto in questa meravigliosa edizione il gioco base su disco e un codice per l'espansione, assieme a un artbook con copertina rigida di 40 pagine, soundtrack ufficiale (scaricabile), e ultimo, anche se sicuramente non per importanza, la statua di Messmer da ben 46 centimetri. Parliamo di un'edizione quindi alquanto ricca, che i fan del titolo e delle opere targate FromSoftware non vogliono di sicuro farsi scappare, considerando che continua ad andare a ruba!

La disponibilità limitata e tutte le novità di gioco rendono la Collector's Edition di Elden Ring: Shadow of the Erdtree una proposta imperdibile a 249,98€, che potrebbe durare ancora per poche ore. Che sia per aggiungere un elemento prezioso alla vostra collezione o per immergervi in avventure ancora più ricche e complesse, questo pacchetto rappresenta un eccellente acquisto per tutti i fan del nuovo brand di FromSoftware.

