La follia del giorno: comprare uno Steam Deck vendendo carte collezionabili di Steam

Un giocatore di nome Ringler, noto nella community competitiva di Super Smash Bros. Melee, ha raggiunto il suo obiettivo di acquistare uno Steam Deck utilizzando esclusivamente i proventi dalla vendita di 200.000 carte collezionabili di Steam. La sfida, lanciata il 2 febbraio 2025, ha visto una massiccia partecipazione della sua community online, che lo ha aiutato nell'impresa.

Le carte collezionabili di Steam, ottenute come ricompensa per il tempo di gioco, hanno solitamente un valore molto basso, tra i 2 e i 5 centesimi ciascuna e possono essere vendute, o scambiate, fra gli utenti Steam per completare le rispettive collezioni.

Quella che era iniziata come un'idea bizzarra e divertente, è diventata una delle storie di crowdfunding più strane mai viste.

Nonostante ciò, Ringler è riuscito a raccogliere oltre 650 dollari, sufficienti per acquistare l'edizione OLED da 1TB dello Steam Deck, la più costosa delle tre disponibili, il tutto scambiando, e vendendo, carte da 5 centesimi.

L'impresa ha richiesto un notevole sforzo logistico. Ringler ha dovuto automatizzare il processo di vendita, arrivando a gestire 5 transazioni al secondo. Questo volume di attività ha persino attivato i sistemi di sicurezza di Steam, costringendo il giocatore a utilizzare una VPN per evitare il blocco del suo account.

La sfida ha attirato l'attenzione di migliaia di persone, che hanno contribuito inviando le proprie carte a Ringler. Il giocatore ha commentato ironicamente: "Sto mandando in crisi l'economia di Steam". Ha anche aggiunto: "Ho guadagnato più soldi in 4 giorni vendendo carte di Steam di quanti ne abbia mai vinti in quasi 10 anni di tornei di Super Smash Bros. Melee".

Questa iniziativa evidenzia il potere delle community online nel sostenere progetti virali. Ciò che è iniziato come un tentativo personale di Ringler di "poter giocare The Binding of Isaac a letto" si è trasformato in un fenomeno virale, dimostrando come il supporto di una community affiatata possa convergere in risultati sorprendenti.