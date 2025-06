La notizia in un minuto

La community di giocatori di Elden Ring Nightreign ha raggiunto un traguardo straordinario creando una guida completa e definitiva per affrontare i Signori della Notte, i boss più difficili del gioco. Un gruppo di fan ha compilato una tabella che svela tutte le debolezze e resistenze di questi nemici, raggruppando le informazioni cruciali in un'unica immagine di facile consultazione. Il lavoro è nato dall'iniziativa di un giocatore giapponese e successivamente tradotto dalla community internazionale, diventando un documento prezioso considerando che in Nightreign ogni tentativo contro i boss richiede di ripetere l'intera spedizione dal principio, rendendo ogni informazione tattica ancora più importante. La tabella rivela pattern interessanti: la marcescenza scarlatta emerge come l'elemento più universalmente efficace contro tutti i Signori della Notte, seguita dall'effetto sonno. Particolarmente interessante è il caso di Fulghor, che si distingue come l'unico boss con una sola debolezza identificata, rendendolo probabilmente il nemico più impegnativo dell'intero roster. Parallelamente, il lavoro di dataminer ha scoperto discrepanze nel sistema di valutazione delle statistiche del gioco, rivelando che le valutazioni mostrate nell'interfaccia possono essere fuorvianti e nascondono meccaniche più simili all'Elden Ring originale di quanto inizialmente percepito.