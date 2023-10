La prima console Meteor Lake sfida Steam Deck, ROG Ally e Legion Go

Le console portatili con Windows ormai sono diventate una cosa abbastanza normale e per molti sono un’alternativa interessante alla Steam Deck che, vale la pena ricordarlo, ha uno suo sistema operativo. Il settore sta crescendo in fretta e nuovi nomi fanno capolino uno giorno sì e l’altro pure.

Sono prodotti che alcuni preferiscono chiamare “PG Gaming Portatili” ma per questo articolo useremo il più comune “console portatili”, specificando che si tratta di “console Windows” dove necessario.

Se ne vedono sempre più spesso, dicevamo, ma non capita tutti i giorni di vedere una console portatile con un processore Intel Meteor Lake, visto che in teoria non dovrebbero essere in circolazione fino al prossimo 14 dicembre.

E invece Emdoor, un nome che non è certo famoso, ha già mostrato una console portatile con un processore Intel di nuova generazione. Si tratta

L'EM-GP080MTL, questa la sigla che identifica il prodotto, utilizza un processore Meteor Lake-H, che debutterà con il marchio "Core Ultra". La prima cosa che abbiamo notato sul cartello delle specifiche del dispositivo è che il processore Core Ultra ha un TDP compreso tra 20 e 35 watt. Per fare un confronto, l'Asus ROG Ally utilizza una CPU AMD Ryzen Z1 Extreme basata su Zen 4 (da 10 a 25 watt), mentre Steam Deck raggiunge un TDP di circa 15 watt. La CPU può essere abbinata a 32 GB di memoria LPDDR5X, con un'unità SSD PCIe 4.0 da 2 TB.

Per quanto riguarda la grafica, il dispositivo è dotato di una GPU Intel Arc Graphics 5 integrata. Secondo Intel, questa nuova GPU offre il doppio delle prestazioni per watt rispetto alle soluzioni grafiche Iris Xe di precedente generazione ed è basata sul core grafico Arc Alchemist. La GPU Arc gestisce un display da 8 pollici con una risoluzione di 1920 x 1200.

Per quanto riguarda il dispositivo in sé, sembra simile ad altre console Windows presenti sul mercato, in quanto presenta due stick per i pollici, un pad direzionale, pulsanti frontali, pulsanti a spalla e grilletti. Il dispositivo appare un po' ingombrante, ma è prevedibile, dato che l'hardware di livello PC viene stipato in un fattore di forma molto compatto.

Emdoor non ha fornito una data di lancio ufficiale per l'Emdoor EM-GP080MTL, ma saremmo sorpresi se non fosse pronto a debuttare il 14 dicembre o poco dopo il lancio di Meteor Lake da parte di Intel.