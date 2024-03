La serie ORI ha venduto tantissimo, ecco quanto

Moon Studios ha svelato che la serie Ori che include Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps ha ottenuto un successo di vendite straordinario, raggiungendo la bellezza di 10 milioni di copie vendute. Thomas Mahler, co-fondatore dello studio, ha condiviso questa notizia su X, sottolineando l'importanza di tale risultato per il genere metroidvania, solitamente amato ma non sempre capace di generare blockbuster di tale calibro.

Questo traguardo non solo riflette l'elevata qualità e l'apprezzamento per i giochi della serie Ori, ma evidenzia anche come, nonostante i rischi iniziali legati alla produzione di questi titoli, il team sia stato in grado di proseguire il suo lavoro grazie alle eccellenti performance di vendita. Mahler ha rivelato come, in caso di insuccesso di Ori and the Blind Forest, lo studio avrebbe rischiato la bancarotta. Fortunatamente, il successo ottenuto ha permesso a Moon Studios non solo di consolidarsi nel settore ma anche di finanziare progetti futuri.

Il successo di Ori è emblematico per l'intero genere metroidvania e confermando come la qualità e l'innovazione possano ancora portare risultati sorprendenti.

In un contesto ludico in cui la collaborazione con grandi aziende può fare la differenza, la serie Ori ha beneficiato del supporto di Microsoft, che ha permesso non solo la copertura di parte delle spese ma anche la pubblicazione dei giochi su diverse piattaforme, tra cui Nintendo Switch, Xbox e PC. Questo ha ampliato notevolmente l'audience e, di conseguenza, le vendite della serie.

Nonostante le recenti dichiarazioni di Mahler riguardo l'impatto limitato del Game Pass sui nuovi introiti per il team, il successo di vendita dei titoli Ori rimane un pilastro per Moon Studios. Quest'ultimo ha inoltre annunciato il lancio di un nuovo gioco, No Rest for the Wicked, dimostrando come i risultati ottenuti abbiano fornito allo studio le risorse necessarie per continuare a innovare e a sviluppare nuovi titoli di qualità.