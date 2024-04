La Steam Deck OLED si crepa, c'è davvero da preoccuparsi?

Negli ultimi mesi, i possessori del Limited Edition Steam Deck OLED di Valve hanno iniziato a notare un problema non da poco: crepe che si sviluppano sul retro del dispositivo accanto alle viti. Questo difetto ha generato preoccupazioni tra la community, soprattutto considerando il prezzo elevato di questo modello.

Anche la vostra Steam Deck si crepa? Sì, il danno è evidente (0%) No, per fortuna! (100%) Vota Scade fra tra 6 giorni Totale voti: 6 Vuoi cambiare la tua risposta?

La Steam Deck OLED è stata lanciata da Valve con grande entusiasmo cinque mesi fa, offrendo una variante lussuosa del popolare dispositivo di gioco portatile. Con un prezzo di 679 euro per la versione da 1TB, questa edizione ha avuto un successo decisamente inaspettato.

Tuttavia, recentemente è emerso un problema che sembra riguardare la robustezza del guscio del dispositivo. Secondo le segnalazioni provenienti dai forum di Reddit e riportate da Kotaku, le crepe stanno emergendo sul retro del dispositivo, accanto alle viti. Si crede che le viti siano state serrate troppo strette, esercitando una pressione eccessiva sul materiale del guscio, causando così la comparsa delle crepe.

Nonostante le crepe sembrino essere più superficiali che gravi, non è certo un difetto da sottovalutare, soprattutto considerando il costo significativo del dispositivo. Molti utenti hanno segnalato che allentare leggermente le viti sembra prevenire ulteriori danni, ma questo non risolve il problema sottostante.

le crepe stanno emergendo sul retro del dispositivo

Valve non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a questa problematica. Tuttavia, è probabile che l'azienda stia monitorando da vicino la situazione e che stia lavorando per trovare una soluzione appropriata per i consumatori colpiti.

Nonostante questo inconveniente, la Steam Deck OLED continua a essere un dispositivo apprezzato. Tuttavia, gli acquirenti potenziali dovrebbero essere consapevoli di questo problema e prendere in considerazione tutte le opzioni disponibili prima di effettuare un acquisto.