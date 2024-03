Scopri come vincere una Steam Deck con Instant Gaming!

Sognate di poter giocare con la popolarissima e amata Steam Deck? Ebbene, grazie al concorso appena lanciato da Instant Gaming potrete vincere la console nella nuova versione OLED completamente gratis, oltre a 10 carte Steam da 20€ con cui potrete acquistare qualsiasi videogioco desideriate! Partecipare è semplicissimo e vi richiederà pochi istanti, mentre le estrazioni casuali verranno fatte ogni 7 giorni.

Concorso per vincere Steam Deck OLED, come partecipare?

Come vi abbiamo anticipato, partecipare al concorso per provare a vincere una Steam Deck OLED è davvero semplice: vi basterà entrare nella pagina del concorso su Instant Gaming e registrarvi o, se avete già un account, fare il login (potete anche accedere con Facebook, Google o Apple ID). Dopodiché, dovrete semplicemente cliccare sul pulsante "partecipa".

Inoltre, se volete aumentare le vostre possibilità di vincita avrete a disposizione varie azioni da poter eseguire:

Seguire Instant Gaming su Discord

Seguire Instant Gaming su Instagram

Seguire Instant Gaming su Twitter

Seguire Instant Gaming su Facebook

Seguire Instant Gaming su Twitch

Seguire Instant Gaming su YouTube

Eseguire ogni azione vi attribuirà dei punti extra, per un massimo di 1.800 punti. In caso di vincita riceverete una email direttamente da Instant Gaming per informarvi della bella notizia, per cui dopo aver partecipato non vi resterà che attendere qualche giorno e sperare di ricevere una bellissima Steam Deck OLED a casa.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi ancora una volta alla pagina di Instant Gaming dedicata al concorso e augurarvi buona fortuna!

