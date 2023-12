Vinci una Steam Deck OLED grazie a Instant Gaming!

Bramate una Steam Deck OLED, la versione nuova e migliorata dell'amatissima console portatile prodotta da Valve che permette di giocare a tutto il catalogo Steam in mobilità? Ebbene, grazie al nuovo concorso lanciato da Instant Gaming potrete tentare la fortuna e provare a vincerla senza spendere nemmeno un centesimo. In questo articolo, quindi, vi spiegheremo come fare!

Concorso Steam Deck OLED, come partecipare?

Provare a vincere una Steam Deck OLED è davvero semplicissimo: vi basterà entrare nella pagina di Instant Gaming dedicata al concorso e, fino alla mezzanotte del 23 dicembre, cliccare sul tasto "Partecipa", accedendo al vostro account o creandone uno (potete anche effettuare l'accesso tramite Google, Facebook, Apple ID o Discord). Dopodiché non vi resterà che attendere l'estrazione casuale e sperare di ricevere la mail che annuncerà la vostra vittoria.

Inoltre, per aumentare le vostre possibilità di vincita potrete svolgere una serie di azioni semplicissime, ovvero seguire la pagina di Instant Gaming su Discord, Instagram, Twitter, Twitch, Facebook e YouTube. Per ogni azione guadagnerete da 100 a 1.000 punti, fino a un totale di 1.800 punti.

Insomma, il tutto vi impiegherà pochi minuti, per cui vi consigliamo caldamente di tentare la fortuna. Chi lo sa, magari sarete tra i fortunatissimi che vinceranno una Steam Deck OLED! Nel frattempo, inoltre, vi invitiamo a dare un'occhiata alle offerte natalizie di Instant Gaming, grazie alle quali potrete acquistare tantissimi videogiochi a prezzi stracciati!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Instant Gaming dedicata al concorso, dove potrete partecipare e leggere i termini e condizioni. Vi invitiamo, però, a partecipare il prima possibile, giacché durerà per pochi giorni.

