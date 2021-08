League of Legends: criminale tradito dal suo rank arrestato in un internet cafè

A League of Legends ci giocano praticamente tutti. Sebbene ad oggi il titolo Riot Games non sia popolare come diversi anni fa, il MOBA è riuscito a mantenere salda una grossa community di appassionati che continua a giocare al titolo senza sosta. Anche sulle piattaforme di streaming e nel panorama eSport, il titolo Riot continua a spopolare facendo registrare ogni anno grandi numeri da capogiro.

Di recente, il famoso titolo è stato protagonista di una vicenda alquanto curiosa. Un poliziotto cinese ha trovato più di quanto si aspettasse visitando un internet café. Il poliziotto fuori turno in questione si era recato nel locale con alcuni amici per giocare a League of Legends. La cosa assurda è che quella permanenza ha infine portando all’arresto di un sospetto criminale scovato proprio grazie al rank che possedeva all’interno del noto MOBA.

Come riportato dalla redazione di Biajiahao.com, lo scorso 8 agosto Zhang Yihao, un poliziotto fuori servizio della città di Chongqing, stava giocando a League of Legends con alcuni amici in un internet café. A un certo punto, il poliziotto si è avvicinato alla postazione di un giocatore, dove ha notato che costui aveva un volto familiare. L’agente Yihao ha riconosciuto il giocatore come un sospetto criminale ricercato per crimini recenti. Subito dopo l’ufficiale ha confermato l’identità del giocatore prima di chiamare i colleghi per assistere all’arresto.

Il tutto è stato anticipato dall’annuncio, attraverso gli speaker dell’internet cafè, della presenza di un giocatore di alto livello nel locale. Una pratica comune in questi locali cinesi che, in questo preciso frangente, ha permesso alle forze dell’ordine di arrestare un criminale ricercato, rimasto tradito proprio dalla sua passione per League of Legends.