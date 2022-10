Leggende Pokémon Arceus (che potete trovare su Amazon) ha portato moltissime novità nel mondo della serie ed è stato largamente apprezzato dai fan. La libertà di gioco è piuttosto ampia e ci sono diverse nuove cavalcature, nuove evoluzioni per i nostri Pokémon e tantissime ambientazioni diverse nelle quali provare a catturare tutte le creature necessarie al completamento del nostro Pokedex (potete consultare la nostra guida completa). Tuttavia, un modder non era evidentemente soddisfatto e ha deciso di portare il gioco di Nintendo ad un nuovo livello.

La mod realizzata da Shadowjhakx982, non solo trasforma Leggende Pokémon Arceus in un open world ma aggiunge anche una mappa decisamente enorme. La mod si chiama Pokémon Unlimited e il nome dovrebbe già farvi intuire la quantità di aggiunte effettuate dal suo autore. Oltre ad aver reso tutta la mappa di Arceus liberamente esplorabile, infatti, il modder ha deciso di inserire all’interno del gioco tutte le mappe di tantissimi altri giochi della serie.

Oltre alla regione di Hisui presente in Leggende Pokémon Arceus, infatti, potremo esplorare diverse nuove aree che, tuttavia, sono già familiari ai fan. Tra le mappe aggiunte troviamo anche alcune zone che non sono incluse tra le mappe dei titoli principali. Due esempi sono le regioni delle Isole Orange e la regione di Orre. Shadowjhakx982, inoltre, ha appena rilasciato la prima versione alpha per questo Pokémon Unlimited.

Infine, la mod non si limita ad aggiungere nuove aree esplorabili ma punta anche a replicare l’esperienza dei giochi collegati all’interno di Leggende Pokémon Arceus. Per fare questo, Shadowjhakx982 sta provando ad inserire tutti i Pokedex di altri giochi tra cui Scarlatto e Violetto per un numero complessivo di Pokémon che si preannuncia davvero impressionante. Nonostante la mod sembri decisamente invitante, l’unico intoppo è che potrete giocarla soltanto tramite emulatori su PC, dal momento che Nintendo non consente di installare contenuti esterni su Switch.