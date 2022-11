Benvenuti nella più nutrita guida completa di Leggende Pokémon: Arceus che potete trovare in rete. In questa guida troverete le informazioni fondamentali per ambientarvi in questo nuovo capitolo, la soluzione completa alle Richieste degli abitanti, i consigli per catturare tutti i Pokémon del gioco (compresi i Pokémon Alpha), come completare il Pokédex e i suoi Incarichi, dove trovare tutte le Fiammelle, gli Unown, le Poesie Antiche e molte altre guide per completare al 100% questa nuova avventura nel continente di Hisui.

INDICE

13 consigli per iniziare al meglio

Prima il tutorial poi il piacere

Leggende Pokémon Arceus vi mette da subito di fronte ad un mondo nuovo, pieno di Pokémon che gironzolano nell’overworld e ricco di segreti da scoprire. Prima di avventurarvi in queste lande di mistero però ci vuole un po’ di pazienza per poter sbloccare tantissime cose utili. Tra queste il Kit fai da te per la creazione di oggetti in qualsiasi punto della mappa, alcune utili ricette di creazione (come quella del Revitalizzante) e la possibilità di cavalcare Wyrdeer sono fondamentali.

Potete ottenere tutte queste cose semplicemente proseguendo nella storia principale e portando a termine le prime 4 missioni del gioco. Intanto, se volete, catturate anche qualche Pokémon sul vostro percorso per arrivare al rango di Monostella.

Parlate con tutti

Come in ogni gioco della saga, anche in questo capitolo sarà fondamentale parlare con gli NPC presenti praticamente in ogni dove. Non troverete allenatori che vogliono battersi in Leggende Pokémon: Arceus, ma personaggi che hanno bisogno di aiuto e che vi faranno delle Richieste, sbloccando le missioni secondarie del gioco da cui ottenere oggetti, Pokémon e potenziamenti per il Villaggio Giubilio.

Mai senza Poké Ball

Se c’è un oggetto che non deve mai mancare nel vostro inventario sono le sfere per catturare i Pokémon. Vi sembrerà scontato, ma scoprirete presto che 50 sfere Poké possono andare via come niente nel mondo di Leggende Pokémon: Arceus. Imparate quindi subito le basi della creazione di questi oggetti e raccogliete spesso le risorse per fabbricarli.

Catturate Pokémon come se non ci fosse un domani

Se negli altri capitoli di Pokémon catturare più di un esemplare dello stesso Pokémon era sostanzialmente una perdita di tempo, in questo capitolo della saga sarà fondamentale. Per salire di Rango, per completare gli incarichi del Pokédex e per sbloccare numerose ricompense dovrete catturare, catturare e catturare. Anche 25 esemplari dello stesso Pokémon saranno una vittoria in questo capitolo. Non limitatevi però a catturarli e basta, ma provate a catturarli prendendoli alle spalle, dall’erba alta, in combattimento, mentre sono distratti o anche di notte. Ognuna di queste azioni sarà un tipo di cattura diversa.

Portate a termine gli incarichi del Pokédex

In Leggende Pokémon: Arceus non basta vedere e catturare un Pokémon per segnarlo nel Pokédex perché ogni creatura ha una vera e propria scheda con numerosi incarichi che vanno completati per poter sbloccare l’intera pagina del Pokédex del Pokémon. Nel gioco siete infatti membri di una squadra di ricerca e come tale dovrete catturare, osservare, combattere, ma anche dar da mangiare ai Pokémon.

Una volta catturato uno di essi, la scheda con gli incarichi apparirà nel Pokédex. Sono tantissimi, ma non preoccupatevi perché per completare la scheda di un Pokémon basta portarne a termine 10. Catturare numerose quantità di Pokémon è un buon metodo per completare il Pokédex, ma anche dargli da mangiare le tante risorse che si trovano in giro.

Raccogliete risorse, sempre

Se negli altri capitoli di Pokémon vi trovavate lo zaino pieno di oggetti inutili o quasi, qui non è così: ogni oggetto ha un suo preciso scopo, persino le bacche che possono essere usate per la creazione di Poké Ball. Raccogliere risorse è quindi fondamentale, sempre e per farlo vi basterà lanciare nell’overworld uno dei vostri Pokémon che interagirà con fogliame, alberi da frutto, massi luminosi e quant’altro facendo guadagnare diverse risorse utili.

Il viaggio rapido

Se spostarvi in groppa al vostro Pokémon diventa un problema o avete bisogno di lasciare la mappa, potete viaggiare velocemente verso uno dei punti contrassegnati dal simbolo di una piuma celeste sulla mappa. Alcuni di questi non saranno subito accessibili e andranno sbloccati tramite Missioni o Richieste prima di poterli utilizzare. Al campo potete curare i vostri Pokémon, comprare oggetti, venderli e riporli nel portastrumenti.

Ricordate però che quando vi trovate in una situazione di pericolo, contrassegnata da un occhio rosso nella parte alta dello schermo, non potrete viaggiare velocemente e dovrete per forza liberarvi del Pokémon che vi ha preso di mira prima di viaggiare.

Attenzione ai Pokémon Alpha

Nel corso del vostro girovagare, potrete notare delle gigantesche versioni di alcuni Pokémon che hanno gli occhi rossi. Queste creature sono chiamate Pokémon Alpha e non sono solo più grandi ma anche molto più potenti (con statistiche potenziate) dei Pokémon normali. Catturarli non è semplice se non avete un buon livello di rango e un buon livello dei vostri Pokémon. Già dall’inizio infatti queste creature si troveranno in natura con un livello base di 40 e con le mosse già padroneggiate. In questa guida trovate una sezione apposita sui Pokémon Alpha che approfondisce quanto detto, suggerisce metodi di cattura e mostra la loro posizione in ogni zona dell’Overworld.

Tecniche Potenti, Tecniche Rapide e nuove mosse

Man mano che i Pokémon salgono di livello vedrete che padroneggeranno le loro mosse. Cosa significa questo? Che potrete usare ben 3 versioni della stessa mossa: base, potente e rapida. La base è quella che usate normalmente. La potente è una mossa più lenta, che consuma più PP e che darà più turni all’avversario, ma permette di fare danni maggiori. La rapida al contrario fa meno danni, consuma comunque più PP, ma permette di attaccare anche 3 volte di fila, a seconda della velocità del vostro Pokémon e dell’avversario.

Se volete padroneggiare subito una mossa vi basterà trovare un Seme Padronanza e portarlo a Lapilla nella Zona Allenamento del Villaggio Giubilio. Se invece volete imparare una nuova mossa, oltre a quelle che il Pokémon imparerà da solo, potete sempre parlare con Lapilla che vi mostrerà delle nuove mosse di cui il vostro Pokémon può disporre. Con il giusto denaro (circa 2000 per le mosse più forti) potrete insegnargli tutto.

Occhio alle Distorsioni temporali

Arrivati all’Acquitrino Vermiglio, la seconda zona di caccia del gioco, verrete avvertiti della presenza delle Distorsioni Temporali. Queste zone, che appariranno casualmente sulla mappa, sono costituite da una cupola simile a una bolla in cui potrete entrare. Dopo alcuni secondi il varco si aprirà e nella zona appariranno diversi Pokémon rari e anche moltissimi oggetti come i cocci colorati, i pezzi stella e molto altro ancora. Entrare in queste distorsioni è consigliato sia per fare man bassa di oggetti sia per completare il Pokèdex con creature che difficilmente troverete da altre parti. Ricordatevi solo di svuotare il Borsello per avere più spazio possibile disponibile e di portare con voi molte sfere Poké di diverso tipo.

La Distorsione durerà un minuto scarso, poi tutto tornerà alla normalità, ma non preoccupatevi perché queste zone appariranno spesso e voi non dovete far altro che raggiungerle subito per dare il via alla caccia. Non dannatevi per catturare Pokémon nelle distorsioni, seppur leggermente più forti, sono Pokémon che possono essere ottenuti più facilmente anche in altri modi. Quelli esclusivi, o quasi, delle distorsioni si contano davvero sulle dita di una mano e ve lo specificheremo nella sezione Come completare il Pokédex.

Liberate i Pokémon per massimizzare le statistiche della squadra

In questo capitolo della saga, come già accennato, dovrete catturare, catturare e catturare. I Pokémon catturati vi serviranno per numerose missioni secondarie, ma quando i 16 slot del vostro pascolo cominceranno ad essere pieni è il momento di liberarli e fare spazio. Cominciate quindi col togliere tutti i doppioni di uno stesso Pokémon, selezionate in massa e liberateli. Oltre a svuotare gli slot a vostra disposizione, questi Pokémon vi lasceranno diverse unità di Pietre Impegno o Sabbia Impegno che variano a seconda del livello del Pokémon liberato e della quantità. Più ne liberete più pietre otterrete. Queste vi saranno molto utili per massimizzare le statistiche dei vostri Pokèmon come attacco, PS, Difesa, ecc.

Raccogliete gli Oggetti Smarriti

Durante il vostro girovagare, vi potrà capitare di trovare degli Oggetti Smarriti (sia online che offline). Questi oggetti appartengono ad altri personaggi o altri allenatori e voi potrete raccoglierli per restituirli al proprietario in cambio di PG (Punti gratitudine) e oggetti di ricompensa. I Punti Gratitudine potranno poi essere scambiati con altri oggetti (alcuni unici) la Banco degli Scambi nel Villaggio Giubilio. Qui, oltre che scambiare Pokémon con altri allenatori, sarà possibile comprare con i PG degli oggetti che possono essere usati per potenziare e, soprattutto, far evolvere alcune specie di Pokémon.

Come salire velocemente di Rango (e di livello)

Foto generiche

Una delle cose fondamentali in Leggende Pokémon: Arceus è salire di rango nella scala gerarchica del Team Galassia, la squadra di ricerca di cui fate parte. Il rango è un po’ quello che negli altri titoli della saga erano le medaglie. Esistono in totale 10 ranghi da raggiungere ottenendo determinati punti esperienza. Ogni rango vi darà la possibilità di ottenere nuove ed utili ricette di creazione, controllare i Pokémon di un livello maggiore e ottenere maggiori ricompense in denaro ed esperienza ogni volta che completate un incarico del Pokédex.

Per salire di rango vi basterà uscire nelle zone di caccia ai Pokémon, catturare Pokémon e portare a termine gli Incarichi, parlare con Laven che vi fornirà info sul punteggio ottenuto e, quando riempita la barra esperienza sulla copertina del Pokédex, tornare da Selina al Villaggio Giubilio per passare di rango. Infine, salire di rango vi servirà anche a procedere nella storia. Alcune zone richiedono infatti dei ranghi specifici per essere raggiunte.

Detto questo: come si fa a salire di rango velocemente in Leggende Pokémon Arceus? La moltitudine di cose da fare e di Incarichi potrebbero farvi impazzire, ma abbiamo sviluppato un procedimento che vi permetterà di salire di rango senza problemi. Tutto quello che dovrete fare sarà infatti catturare Pokémon in grandi quantità. Armatevi di numerose sfere Poké e andate all’avventura. Rimanete nascosti nell’erba e catturate i Pokémon lanciando le sfere alle spalle per aumentare le possibilità di cattura. Così facendo non dovrete mai entrare in battaglia e potrete catturare numerosi Pokémon in poco tempo e senza difficoltà. Operazioni che completeranno diversi Incarichi. Ricordatevi inoltre di lanciargli cibo (soprattutto polpette) per distrarli, altri Incarichi completati. E di utilizzare almeno tre spazi della vostra squadra per portare con voi Pokémon da far evolvere. Ogni volta che catturerete Pokémon infatti, i punti exp verranno suddivisi con tutta la squadra facendo evolvere le vostre creature per portare a termine ancora più Incarichi.

Alla fine del gioco inoltre, nella zona di Allenamento del Villaggio Giubilio, parlando con Andy potrete affrontare in battaglia vari personaggi. Questo è un ottimo modo sia per allenare la vostra squadra che per completare le schede Pokédex di ognuno dei vostri Pokémon.

Come ottenere tutte le Ricette di creazione

Foto generiche

In Leggende Pokémon: Arceus viene potenziato anche il crafting che negli altri titoli della saga era stato appena accennato. Risorse e Ricette di creazione sono fondamentali in questo gioco per tutte le attività presenti. Ecco quindi come ottenere tutte le ricette del gioco. ATTENZIONE: di seguito viene riportata la lista completa, ma alcune Ricette saranno disponibili alla Bottega solo in fase avanzata della storia.

Poké Ball: all’inizio da Laven.

Pozione: da Luca una volta terminata la prima missione sugli incarichi Pokémon.

Peso Ball: fate rapporto a Selina per salire al rango membro di Monostella.

Revitalizzante: fate rapporto a Selina per salire al rango di Monostella.

Piuma Ball: fate rapporto a Selina per salire al rango di Duostelle.

Superpozione: fate rapporto a Selina per salire al rango di Duostelle.

Preparato: acquistabile alla Bottega del Villaggio Giubilio per 1000.

Preparato buono: acquistabile alla Bottega del Villaggio Giubilio per 3000.

Preparato ottimo: acquistabile alla Bottega del Villaggio Giubilio per 6000.

Cura Totale: acquistabile alla Bottega del Villaggio Giubilio per 5000.

Tonico PP: acquistabile alla Bottega del Villaggio Giubilio per 5000.

Sfera Viscosa: acquistabile alla Bottega del Villaggio Giubilio per 20000.

Polpetta Miele: acquistabile alla Bottega del Villaggio Giubilio per 1000.

Offensiva Extra: acquistabile alla Bottega del Villaggio Giubilio per 1500.

Difensiva Extra: acquistabile alla Bottega del Villaggio Giubilio per 1500.

Elusione X: acquistabile alla Bottega del Villaggio Giubilio per 8000.

Multi extra: acquistabile alla Bottega del Villaggio Giubilio per 16000.

Polpetta minerale: acquistabile alla Bottega del Villaggio Giubilio per 1000.

Polpetta fagioli: acquistabile alla Bottega del Villaggio Giubilio per 1000.

Polpetta spighe: acquistabile alla Bottega del Villaggio Giubilio per 1000.

Supercolpo: acquistabile alla Bottega del Villaggio Giubilio per 4000.

Pezzo Stella: acquistabile alla Bottega del Villaggio Giubilio per 10.000.

Polpetta funghi: completate la Richiesta 6.

Pokékokeshi: iniziate la Richiesta 18.

Mega Ball: fate rapporto a Selina per salire al rango membro di Trestelle.

Megaton Ball: fate rapporto a Selina per salire al rango membro di Tetrastelle.

Wing Ball: fate rapporto a Selina per salire al rango membro di Pentastelle.

Iperpozione: fate rapporto a Selina per salire al rango membro di Pentastelle.

Furtivizzante: da Luca prima di raggiungere l’Acquitrino Vermiglio.

Palla Orba: dal Professor Laven alla locanda dopo aver sconfitto Kleavor.

Scoppiosfera: da Luca alla locanda dopo aver sconfitto Lilligant.

Muffin Giubilio: portate a termine la Richiesta 48.

Ultra Ball: fate rapporto a Selina per salire al rango membro di Esastelle.

Pozione Max: fate rapporto a Selina per salire al rango membro di Esastelle.

Invertigratin: completate la Richiesta 54.

Involtoscelta: parlate con l’uomo sulla spiaggietta rocciosa sotto la zona chiamata Scarpate Scalande alle Pendici Corona.

Gigaton Ball: fate rapporto a Selina per salire al rango membro di Eptastelle.

Doppiaceto: completate la Richiesta 80.

Jet Ball: fate rapporto a Selina per salire al rango membro di Octastelle.

Ricarica Totale: fate rapporto a Selina per salire al rango membro di Octastelle.

Come ampliare il Borsello

Foto generiche

Poco prima di occuparvi di Kleavor, incontrerete Crescenzo all’entrata della sede del Team Galassia. Questo personaggio vi parlerà dell’ampliamento del borsello, che vi sarà molto utile visto che troverete davvero centinaia di oggetti durante le vostre ricerche.

Ogni ampliamento aggiunge uno spazio extra nel vostro inventario. Il primo costa 100 e per acquistarlo dovrete semplicemente parlare con Crescenzo. Potrete ottenere subito anche tutti gli altri ampliamenti: il secondo costa di 200, il terzo 300, Il quarto 400 e il quinto 500. Se volete risparmiare qualcosina nelle prime fasi già qui potete fermarvi, ma se avete da parte un buon gruzzolo vi consigliamo di arrivare almeno al decimo ampliamento così da non avere problemi di oggetti per un bel po’.

Attenzione però perché il prezzo dei nuovi ampliamenti sale parecchio: il sesto cosata infatti 1000, il settimo 1500, l’ottavo 2000, il nono 2500 e il decimo 3000. Potrete fare ulteriori ampliamenti salendo sempre di scaglioni simili, ma potete farlo comodamente più tardi quando avrete da parte diverso denaro.

Guida ai Minigiochi

Foto generiche

Nel corso del gioco vi troverete ad affrontare diversi minigiochi che oltre al premio di base vi forniranno ricche ricompense se raggiungerete punteggi maggiori. Vediamoli tutti.

Scoppiapalloni

Una volta aver sbloccato il Poképassaggio e la possibilità di galoppare su Wyrdeer, apparirà anche un personaggio che vi darà accesso a questo minigioco sottoforma di una Richiesta (la 15 per l’esattezza). Lo troverete nell’Altura Grancorno della Landa Ossidiana e potrete iniziare la sfida e ripeterla tutte le volte che vorrete. Più avanti dovrete affrontare lo Scoppiapalloni anche in sella ad altri Pokémon.

Cos’è Scoppiapalloni?

Scoppiapalloni consiste in una gara di corsa in groppa al vostro Pokémon in cui dovrete scoppiare i numerosi palloni sul vostro percorso. Per scoppiare un pallone vi basterà andarci contro. Alcuni palloni si muoveranno e dovrete cambiare traiettoria per colpirli, mentre altri potrete prenderli solo saltando. Per completare la richiesta di base vi basterà scoppiarne poco più della metà nel tempo limite, ma per ottenere succulenti premi dovrete naturalmente scoppiarli tutti.

Consigli per vincere

Oltre a diventare padroni del percorso, il nostro consiglio è quello di NON smettere mai di accelerare. O meglio, smettete SOLO ed esclusivamente in caso di curve strette per riaggiustare la traiettoria di corsa. Cercate inoltre di non mancare i palloni che si muovono, tornare indietro a colpirli vi penalizzerà di un tempo da 1 a 5 secondi, quindi prendete bene la mira e cercate di immaginare il punto in cui saranno al vostro passaggio. Infine, ci sono alcuni palloni che possono essere colpiti solo saltando da determinati punti. Aspettate sempre che siano a tiro prima di saltare o finirete di sotto senza aver colpito niente.

Tutte le ricompense per il punteggio massimo

Di seguito una lista di tutte le sfide a Scoppiapalloni e i relativi premi corrispondenti per aver scoppiato tutti i palloni entro il tempo limite.

Scoppiapalloni della landa | 30 Palloni totali – 45 secondi | Pepita + Caramella Rara.

| 30 Palloni totali – 45 secondi | Pepita + Caramella Rara. Scoppiapalloni sulla Costa | 40 Palloni totali – 1 minuto| Pepita + Caramella Rara.

| 40 Palloni totali – 1 minuto| Pepita + Caramella Rara. Scoppiapalloni tra i ghiacci | 50 Palloni totali – 2 minuto| Pepita + Caramella Rara.

Tirassegno

Dopo aver curato Kleavor, nel Villaggio Giubilio (verso la Spiaggia Origine) potrete cimentarvi nel minigioco del Tirassegno sbloccando la richiesta numero 26.

Cos’è Tirassegno?

In Tirassegno dovrete usare delle Poké Ball infinite per abbattere più palloncini che potete. Attenzione però perchè per fare punti non dovrete solo scoppiare i palloni ma scoppiarli in serie, quindi più ne colpirete con una sfera, più punti farete. Ricordate inoltri che i palloni viola valgono 100 e quelli gialli il doppio.

Consigli per vincere

Il trucco è quello di fare lanci oculati e non colpire mai palloni a caso. Spostatevi di lato all’area per vedere le file di palloni in maniera più decisa e colpite quelli. Se riuscirete ad abbattere più di 3 palloni con un colpo ad ogni lancio in poco tempo raggiungerete anche i 100.000 punti. Inoltre ricordate che più palloni insieme abbatterete più tempo avrete a disposizione. E che dopo aver distrutto un po’ di palloni ne appariranno di nuovi.

Tutte le ricompense per il punteggio massimo

Non c’è un vero e proprio punteggio massimo da raggiungere una volta superato quello di 10.000 della Richiesta. Ma se arriverete almeno a 100.000 potrete ottenere diverse Palle di Fango e Sfere Viscose.

Come sbloccare tutti gli Strumenti di Base

Foto generiche

La lista completa degli strumenti base di Leggende Pokémon: Arceus, fondamentali per il prosieguo dell’avventura e come fare per sbloccarli tutti.

Kit faidaté | Permette di creare gli oggetti in qualunque momento, basta selezionarlo in strumenti utili | Lo otterrete da Luca portando a termine la missione principale.

| Permette di creare gli oggetti in qualunque momento, basta selezionarlo in strumenti utili | Lo otterrete da Luca portando a termine la missione principale. Flauto Memordei |Permette di richiamare alcuni Pokémon speciali su cui salire in groppa | Lo otterrete dal capo del Team Diamante all’inizio della missione.

|Permette di richiamare alcuni Pokémon speciali su cui salire in groppa | Lo otterrete dal capo del Team Diamante all’inizio della missione. Lastramente | Permette di ottenere il tipo Psico a un determinato Pokémon | Da Wyrdeer durante la storia.

| Permette di ottenere il tipo Psico a un determinato Pokémon | Da Wyrdeer durante la storia. Lastrabaco | Permette di ottenere il tipo Coleottero a un determinato Pokémon | Dopo aver sconfitto Kleavor.

| Permette di ottenere il tipo Coleottero a un determinato Pokémon | Dopo aver sconfitto Kleavor. Roccianima |Permette di raccogliere le Fiammelle viola | Da Spira, la notte al Villaggio Giubilio dopo aver sconfitto Kleavor.

|Permette di raccogliere le Fiammelle viola | Da Spira, la notte al Villaggio Giubilio dopo aver sconfitto Kleavor. Lastrageo | Permette di ottenere il tipo Terra a un determinato Pokémon | Da Ursaluna durante la storia.

| Permette di ottenere il tipo Terra a un determinato Pokémon | Da Ursaluna durante la storia. Lastraprato | Permette di ottenere il tipo Erba a un determinato Pokémon | Da Lilligant durante la storia.

| Permette di ottenere il tipo Erba a un determinato Pokémon | Da Lilligant durante la storia. Lastraidro | Permette di ottenere il tipo Acqua a un determinato Pokémon | Da Basculegion durante la storia.

| Permette di ottenere il tipo Acqua a un determinato Pokémon | Da Basculegion durante la storia. Lastrarogo | Permette di ottenere il tipo Fuoco a un determinato Pokémon | Da Arcanine durante la storia.

| Permette di ottenere il tipo Fuoco a un determinato Pokémon | Da Arcanine durante la storia. Lastrafiele | Permette di ottenere il tipo Veleno a un determinato Pokémon | Da Sneasler durante la storia.

| Permette di ottenere il tipo Veleno a un determinato Pokémon | Da Sneasler durante la storia. Lastrasaetta | Permette di ottenere il tipo Elettro a un determinato Pokémon | Da Electrode durante la storia.

| Permette di ottenere il tipo Elettro a un determinato Pokémon | Da Electrode durante la storia. Lastracielo | Permette di ottenere il tipo Volante a un determinato Pokémon | Da Braviary durante la storia.

| Permette di ottenere il tipo Volante a un determinato Pokémon | Da Braviary durante la storia. Lastragelo | Permette di ottenere il tipo Ghiaccio a un determinato Pokémon | Da Avalugg durante la storia.

| Permette di ottenere il tipo Ghiaccio a un determinato Pokémon | Da Avalugg durante la storia. Piuma Mesprit | Permette di creare la Catena Rossa | Da Mesprit durante la storia.

| Permette di creare la Catena Rossa | Da Mesprit durante la storia. Artiglio di Uxie | Permette di creare la Catena Rossa | Da Uxie durante la storia.

| Permette di creare la Catena Rossa | Da Uxie durante la storia. Zanna di Azelf | Permette di creare la Catena Rossa | Da Azelf durante la storia.

| Permette di creare la Catena Rossa | Da Azelf durante la storia. Catena Rossa | Permette di intrappolare il Pokémon dello squarcio | Da Mesprit, Uxie e Azelf durante la storia.

| Permette di intrappolare il Pokémon dello squarcio | Da Mesprit, Uxie e Azelf durante la storia. Origin Ball | Permette di catturare il Pokémon in collera al tempio Sinnoh | Da Laven durante la storia.

| Permette di catturare il Pokémon in collera al tempio Sinnoh | Da Laven durante la storia. Lastrapietra | Permette di ottenere il tipo Roccia a un determinato Pokémon | Durante le missioni del Post Game.

| Permette di ottenere il tipo Roccia a un determinato Pokémon | Durante le missioni del Post Game. Lastrapugno | Permette di ottenere il tipo Lotta a un determinato Pokémon | Durante le missioni del Post Game.

| Permette di ottenere il tipo Lotta a un determinato Pokémon | Durante le missioni del Post Game. Lastratimore | Permette di ottenere il tipo Spettro a un determinato Pokémon | Durante le missioni del Post Game.

| Permette di ottenere il tipo Spettro a un determinato Pokémon | Durante le missioni del Post Game. Adamasferoide | Permette di cambiare forma a Dialga | Completate la Richiesta 89.

| Permette di cambiare forma a Dialga | Completate la Richiesta 89. Lastraferro | Permette di ottenere il tipo Acciaio a un determinato Pokémon | Durante le missioni del Post Game.

| Permette di ottenere il tipo Acciaio a un determinato Pokémon | Durante le missioni del Post Game. Lastradrakon | Permette di ottenere il tipo Drago a un determinato Pokémon | Durante le missioni del Post Game.

| Permette di ottenere il tipo Drago a un determinato Pokémon | Durante le missioni del Post Game. Lastraripristino | Permette di ottenere il tipo Normale a un determinato Pokémon | Durante le missioni del Post Game (solo dopo aver raccolto la Lastrapietra, la Lastraferro e la Lastragelo).

| Permette di ottenere il tipo Normale a un determinato Pokémon | Durante le missioni del Post Game (solo dopo aver raccolto la Lastrapietra, la Lastraferro e la Lastragelo). Lastraspiritello | Permette di ottenere il tipo Spettro a un determinato Pokémon | Durante le missioni del Post Game.

| Permette di ottenere il tipo Spettro a un determinato Pokémon | Durante le missioni del Post Game. Lastratetra | Permette di ottenere il tipo Buio a un determinato Pokémon | Durante le missioni del Post Game.

| Permette di ottenere il tipo Buio a un determinato Pokémon | Durante le missioni del Post Game. Flauto Cielo | Permette di richiamare Arceus | Ottenete tutte le lastre durante le missioni del Post Game.

| Permette di richiamare Arceus | Ottenete tutte le lastre durante le missioni del Post Game. Splendisferoide | Permette di cambiare forma a Palkia| Completate la Richiesta 90.

| Permette di cambiare forma a Palkia| Completate la Richiesta 90. Grigiosferoide | Permette di cambiare forma a Giratina| Completate la Richiesta 91.

| Permette di cambiare forma a Giratina| Completate la Richiesta 91. Cromamuleto | Aumenta la possibilità di trovare i Pokémon Cromatici | Completate il Pokédex.

Dove trovare tutte le Poesie Antiche

Foto generiche

In Leggende Pokémon: Arceus sono nascoste anche delle Poesie Antiche, 20 in totale, che vengono catalogate come Strumenti di Base. Queste poesie raccontano la storia del continente di Hisui e di alcuni Pokémon leggendari. Non si sa nulla del suo autore, ma sembra che siano state scritte da Noesis personaggio molto avezzo alla poesia. Potrete raccoglierle dopo aver sbloccato Ursaluna come cavalcatura nell’Acquitrino Vermiglio. Le poesie sono solitamente sotterrate in alcuni punti specifici della mappa. Usate il potere di scavo di Ursaluna per recarvi nei luoghi indicati di seguito e riportarle alla luce.

Landa Ossidiana | Nel Giardino Bonificato, a nord;

Landa Ossidiana | Al centro della spiaggia tra l’Altura Grancorno e la Spianata Filavento;

Landa Ossidiana | Poco a nord della Cascata Ossidiana;

Landa Ossidiana | Sull’isola Rosa Rugosa, a sud;

Acquitrino Vermiglio | A nord delle Rovine Brumose;

Acquitrino Vermiglio | A nord del Prato dei Pennacchi;

Acquitrino Vermiglio | Nella zona chiamata Ring Ursino. Guardando la mappa proprio sopra la R di Ring;

Acquitrino Vermiglio | Nella Palude Boccalarga, poco sotto la P di Palude guardando la mappa;

Costa Oltremare | Sulla spiaggia erbosa dell’Isola Mangiafuoco, a nord;

Costa Oltremare | Sulla Spiaggia Ondisola al centro, vicino alla montagna centrale del Sentiero Fonte;

Costa Oltremare | Sull’isoletta a forma di balena poco sopra alla scritta Mar Silente;

Costa Oltremare | Nell’angolo in basso a sinistra della zona montuosa a sinistra della Cala Celata;

Pendici Corona | Sopra un costone di roccia che si affaccia a sinistra della scritta Sorgente Recondita;

Pendici Corona | A nord della zona chiamata Caverna Primitiva. Sul costone roccioso che si affaccia sulle colonne diroccate;

Pendici Corona | Poco a sud della Fonte Folletto;

Pendici Corona | Poco a nord del Tempio di Sinnoh;

Ghiacci Candidi | Sul costone roccioso di destra del Lago Arguzia;

Ghiacci Candidi | Nella zona a sinistra dei Blocchi d’Avalugg, dove ci sono tutti quei puntini grigiastri sulla mappa;

Ghiacci Candidi | A nord della Distesa Polare, guardando la mappa poco sopra a “re” di Polare;

Ghiacci Candidi | Nei pressi del grande costone roccioso di sinistra di Valle Nevefitta;

Come catturare gli starter di Hisui e altre regioni

Nel mondo di Hisui di Leggende Pokémon: Arceus, non mancano nemmeno i pokémon starter provenienti da altre regioni di Pokémon. Se volete mettere in squadra queste celebri creature però dovete portare a termine un procedimento un po’ più complesso della semplice ricerca, vediamo quindi dove trovare gli starter di ogni regione.

Ottenere gli starter di Hisui

Per ottenere gli altri due starter di Leggende Pokémon: Arceus che non avrete scelto all’inizio vi basterà parlare con il Professor Laven nel post-game, ovvero dopo aver completato la trama principale. In questo modo otterrete tutti e 3 gli starter del gioco: Cyndaquil, Rowlet e Oshawott. A differenza dei precedenti titoli Pokémon, la terza evoluzione di queste creature avrà una forma Hisui. Typhlosion, ad esempio, l’ultima evoluzione di Cyndaquil, sarà bianco e viola e invece di avere le fiamme sul dorso avrà un collare di fuochi fatui viola intorno al collo. Inoltre sarà di tipo spettro fuoco.

Ottenere gli starter di Sinnoh

Turtwig : si trova nell’Acquitrino Vermiglio, nella zona denominata Piana del Frullo. Dovrete raggiungere l’angolo in basso a destra della mappa dove c’è un piccolissimo laghetto. Turtwig vive lì.

: si trova nell’Acquitrino Vermiglio, nella zona denominata Piana del Frullo. Dovrete raggiungere l’angolo in basso a destra della mappa dove c’è un piccolissimo laghetto. Turtwig vive lì. Chimchar : portate a termine la Richiesta 20: Il mistero del fuoco fatuo, per incontrarlo. Mentre sull’Isola Rosa Rugosa, della Landa Ossidiana, potete trovare un Infernape Alpha.

: portate a termine la Richiesta 20: Il mistero del fuoco fatuo, per incontrarlo. Mentre sull’Isola Rosa Rugosa, della Landa Ossidiana, potete trovare un Infernape Alpha. Piplup: si trova sulla Costa Oltremare, nella zona denominata Spiaggia Ondisola. Ispezionate, di giorno, l’area intorno al laghetto a nord. Al centro della Spiaggia Ondisola troverete anche un Empoleon Alpha.

Soluzione all’enigma del Tempio Punta di Neve

Foto generiche

Nelle ultime fasi della storia, una volta arrivati ai Ghiacci Candidi, dovrete superare l’enigma del Tempio Punta di Neve per raggiungere Wasabi. Si tratta di un puzzle molto semplice da affrontare e richiede di schiacciare le piastrelle su ogni porta nell’ordine corretto. Ordine che potrete scoprire interagendo con le statue subito prima della porta. Ogni statua guarda in una direzione e tutto quello che dovrete fare sarà guardare il simbolo sulla prima (che corrisponde alla prima piastrella da schiacciare) e poi procedere con le altre.

Se avete problemi con il puzzle, eccovi la soluzione per aprire le 3 porte:

PORTA 1: ghiaccio, roccia, acciaio;

PORTA 2: ghiaccio, roccia, acciaio, roccia, ghiaccio;

PORTA 3: acciaio, ghiaccio, roccia, ghiaccio, acciao, roccia.

Il gioco: trama, gameplay e dove acquistarlo

Fin dalla sua prima presentazione, Leggende Pokémon: Arceus ha solleticato la curiosità di pubblico e critica. Le motivazioni sono tutte da ritrovarsi nella sua struttura ludica pesantemente rivisitata rispetto ai capitoli canonici della serie, la quale, apparentemente, sembra esaudire il sogno di moltissimi fan proponendo per la prima volta un mondo aperto esplorabile in totale libertà, scegliendo come e quando catturare i Pokémon che lo popolano.

Indubbiamente una grossa novità per la serie, seppur non lo sia per il genere di appartenenza che ci ha già mostrato in passato produzioni che hanno testato questo sistema prima di Leggende Pokémon: Arceus. Un’innovazione talmente importante che Game Freak ha preferito non rischiare di inserirla in un capitolo canonico della serie, optando per uno spin-off che permettesse agli sviluppatori di sperimentare senza limitazioni, o imposizioni, con questo nuovo impianto ludico.

Leggende Pokémon: Arceus, infatti, non si limita solamente a implementare una struttura Open World alla serie ma si pone anche altri ambiziosi obiettivi.

C’era una volta Hisui – Trama

Il gioco è ambientato in un’epoca lontana, quando ancora Pokémon e umani non collaboravano fra loro. A fare da cornice all’avventura troviamo l’immensa regione di Hisui, ovvero la terra divenuta nota in futuro come Sinnoh. Al centro di questa regione ancora incontaminata si erge l’imponente Monte Corona, il quale sovrasta ognuno dei 5 biomi che compongono Hisui. Queste aree sono contraddistinte da un clima specifico che favorisce la prolificazione di determinati tipi di Pokémon.

La regione di Hisui, al netto dei pochi insediamenti umani, è per lo più selvaggia e offre agli allenatori che la esploreranno, la possibilità non solo di incontrare, ed eventualmente catturare, numerosi esemplari di Pokémon, ma anche di ottenere le più disparate risorse naturali con le quali creare in seguito, tramite una piccola sezione di crafting, tantissimi oggetti per la caccia ai Pokémon.

Il protagonista, come sempre, un giovane piovuto da uno squarcio nel cielo chiamato a realizzare il primo Pokédex della regione. Per compiere quest’impresa entrerà a far parte della squadra di ricerca del Team Galassia che ha la sede all’interno di un luogo evocativo chiamato Villaggio Giubilo e che ricoprirà anche il ruolo di hub principale per l’ottenimento delle varie missioni (sia principali che secondarie).

L’atmosfera del gioco è grado di mescolare Giappone Feudale, una spruzzata di steampunk e natura incontaminata, riportando l’attenzione sia sull’esplorazione che sulla cattura dei Pokémon. Da troppo tempo secondaria nella serie in favore dell’ottenimento delle medaglie.

I Pokémon selvaggi di Hisui – Gameplay

Laddove i Pokémon addomesticati dal nostro allenatore potranno essere utilizzati per raccogliere materiali, sconfiggere e catturare i Pokémon selvatici e muoversi con maggiore libertà all’interno della enorme regione di Hisui, i Pokémon selvatici ricoprono un ruolo decisamente diverso.

Dislocati praticamente in ogni angolo del mondo di gioco, queste creature potranno reagire in maniere diverse una volta che entreranno in contatto con l’allenatore. Alcuni Pokémon resteranno indifferenti alla presenza del nostro protagonista, altri scaperanno intimiditi mentre altri ancora non ci penseranno due volte a ingaggiare un offensiva per difendere il territorio.

Starà al giocatore decidere come approcciare queste creature selvatiche e decidere se catturarne qualche esemplare, studiarne semplicemente il comportamento o difendersi dai loro attacchi a sorpresa.

Proprio in virtù dell’inedita natura open world, che prova a limitare al minimo le transizioni fra esplorazione e fasi di combattimento, Leggende Pokémon: Arceus propone un’inedita meccanica nella quale è l’allenatore in prima persona a venire attaccato dalle creature, rischiando di ritrovarsi brevemente privo di sensi se non schiererà i propri Pokémon per difendersi o scapperà schivando le mosse dei Pokémon selvatici.

Attaccare un Pokémon selvatico risulta molto semplice, basta selezionare una delle creature in possesso del protagonista e scagliare la rudimentale Pokéball che lo contiene contro di lui. Questo darà il via allo scontro fra le due creature. Se si riuscirete a cogliere di sorpresa il Pokémon selvatico, potrete guadagnare un turno extra in grado di avvantaggiarvi fin dalle prime fasi del combattimento.

Si può optare per lanciare una Pokéball vuota direttamente su un Pokémon selvaggio ignaro della presenza dell’allenatore. Se la creatura non si è resa conto di nulla (o viene distratta con del cibo), può essere catturata senza ingaggiare alcuno scontro.

Pur restando fedele alle meccaniche di combattimento che già abbiamo visto, e rivisto, negli scorsi venticinque anni, in Leggende Pokémon: Arceus c’è una novità che risiede nella possibilità di scegliere l’intensità di alcuni attacchi: un’offensiva potente potrebbe annichilire l’avversario ma lasciare indifeso il nostro Pokémon, mentre un attacco rapido potrebbe accelerare i ritmi dello scontro, garantendo un turno extra al nostro protagonista.

Leggende Pokémon: Arceus – Data di uscita e dove acquistarlo

Leggende Pokémon: Arceus è disponibile su Nintendo Switch a partire dal 28 gennaio 2021 sia in formato fisico che digitale. Per chiunque acquisterà il gioco nei primi giorni dalla sua uscita verranno regalati il Completo Growlithe di Hisui e la Maschera Maledivolpe. Per ottenerli basterà accedere alla funzione Dono Segreto e selezionare l’opzione “Tramite Internet” entro lunedì 9 maggio 2022.

Se invece avete preordinato il gioco, potrete ottenere un esclusivo Completo Garchomp che vi verrà rilasciato tramite email il giorno dell’uscita del gioco.