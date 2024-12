Fortnite si unisce a LEGO per una nuova modalità

Epic Games ha annunciato tramite un gameplay trailer il lancio di Lego Fortnite Brick Life, una nuova modalità di gioco per Fortnite, prevista per il 12 dicembre su tutte le piattaforme. Questa esperienza di gioco di ruolo sociale permetterà fino a 31 giocatori per server di costruire case, svolgere lavori e interagire in un mondo ispirato ai celebri mattoncini Lego.

La nuova modalità si svolgerà nell'universo di Lego Fortnite, ora ribattezzato Lego Fortnite Odyssey. I giocatori potranno esplorare varie località come spiagge e la misteriosa Mourndale Academy, oltre a frequentare ristoranti, feste in casa e club sui tetti. Sarà possibile costruire la propria abitazione scegliendo tra diversi lotti vuoti sparsi per la città di Brick Bay e arredarla con una vasta gamma di mobili Lego Fortnite.

Per guadagnare e acquistare gli arredi, i giocatori potranno scegliere tra sette professioni disponibili al lancio: Corriere, Professore dell'Accademia, Agente di Sicurezza, Furfante, Chef di Sushi, Bobarista di Tè al Latte Bobom e Indovino. Sarà possibile cambiare lavoro in qualsiasi momento.

Epic Games ha specificato che la maggior parte degli elementi decorativi e delle costruzioni già ottenuti in Lego Fortnite potranno essere trasferiti in Brick Life, ad eccezione di alcune costruzioni particolarmente grandi che non saranno disponibili al lancio.

Parallelamente all'annuncio di Lego Fortnite Brick Life, Epic Games ha anche lanciato Fortnite OG, una modalità permanente che riporta i giocatori alla versione originale del gioco, con il pool di bottino e la mappa iniziali. Questa novità offre ai fan di lunga data l'opportunità di rivivere l'esperienza classica di Fortnite, mentre Brick Life rappresenta un'evoluzione creativa del franchise verso nuove forme di gioco sociale e costruttivo.

La collaborazione tra Lego e Fortnite rappresenta un'interessante fusione tra due giganti dell'intrattenimento, ciascuno con una ricca storia alle spalle. I mattoncini Lego, inventati nel 1949 dal falegname danese Ole Kirk Christiansen, hanno rivoluzionato il mondo dei giocattoli, diventando un'icona globale. Il nome "Lego" deriva dalle parole danesi "leg godt", che significano "gioca bene".

D'altra parte, Fortnite, lanciato nel 2017 da Epic Games, ha rapidamente conquistato il mondo dei videogiochi, diventando un fenomeno culturale. La sua popolarità ha raggiunto livelli tali da influenzare mode, linguaggi e persino comportamenti sociali tra i giovani.

L'integrazione di elementi Lego in un ambiente virtuale come Fortnite apre nuove possibilità per la creatività e l'espressione personale dei giocatori, combinando la tangibilità dei mattoncini fisici con la flessibilità illimitata del mondo digitale. Questa fusione potrebbe segnare l'inizio di una nuova era nell'intrattenimento interattivo, dove i confini tra gioco fisico e virtuale diventano sempre più sfumati.