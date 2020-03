LEGO Super Mario: Nintendo rilascia un video teaser, ecco i dettagli

Sono giorni poco allegri per il mondo e l’Italia, ma forse sta per arrivare una notizia che rallegrerà molti appassionati. Nintendo e LEGO sembrano star collaborando per un nuovo progetto: LEGO Super Mario. Di cosa si tratta per l’esattezza? Purtroppo per ora non lo sappiamo. L’annuncio è arrivato tramite i canali social ufficiali di Nintendo. Come potete vedere voi stessi poco sotto, ci viene solo detto: “Stiamo costruendo qualcosa di bello! Rimani sintonizzato…”

Il tweet rimanda poi alla pagina Twitter di LEGO, la quale ha pubblicato lo stesso video teaser con la scritta “It’s-a me, LEGO Mario!”, riprendendo il celebre motto del baffuto idraulico italo-americano. Il brevissimo filmato mostra solo un Mario in formato LEGO, ma non si può capire da esso la vera natura del progetto.

Cosa sarà LEGO Super Mario? Le possibilità principali sono ovviamente due: o si tratta di un set LEGO a tema Super Mario, oppure di un nuovo videogioco a tema cubetti colorati. In realtà, c’è una terza possibilità: si tratta di entrambe le cose (questo farebbe di certo felici tutti i fan). Per ora purtroppo si tratta solo di ipotesi ed è veramente impossibile arrivare a qualche conclusione con il pochissimo materiale a disposizione.

Non ci resta altro da fare se non attendere e sperare che Nintendo e LEGO rivelino al più presto i dettagli su questo nuovo progetto; nel frattempo diteci, voi cosa ne pensate? Se doveste scegliere preferireste un videogioco LEGO a tema Super Mario, o un set LEGO da costruire ed esporre in casa?

Se volete giocare a Super Mario e a tutti gli altri videogiochi esclusivi per Nintendo Switch, potete consultare il nostro articolo dedicato. Speriamo di aggiungere presto un LEGO Super Mario alla lista!