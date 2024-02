L'era di Xbox è tutt'altro che finita, in arrivo una nuova console (e forse anche una portatile)

Dopo settimane di incessanti rumor, è finalmente arrivato il podcast che ha chiarito quale sarà il futuro di Xbox, tra multipiattaforma, esclusive e altro. Ebbene, sembra proprio che, nonostante tutte le voci, l'era delle console di casa Microsoft sia tutt'altro che finita.

Microsoft ha, infatti, suggerito la possibilità di un hardware Xbox unico nel futuro e una potente console di prossima generazione. Quattro giochi Xbox precedentemente esclusivi arriveranno ufficialmente su PS5 e Nintendo Switch a breve, e Microsoft vuole rassicurare i fan di Xbox che è ancora fortemente impegnata nel futuro della piattaforma e dell'hardware.

Durante il podcast la presidente di Xbox Sarah Bond ha suggerito che Microsoft offrirà "il più grande salto tecnico" con la prossima generazione di Xbox:

"Abbiamo ancora molto da mostrare. Ci sono alcune cose entusiasmanti in arrivo in termini di hardware che condivideremo durante le festività. Siamo anche investiti nella roadmap della prossima generazione. Ciò su cui siamo veramente concentrati è offrire il più grande salto tecnico che abbiate mai visto in una generazione di hardware, il che rende migliore l'esperienza per i giocatori e migliore per i creatori e le visioni che stanno costruendo."

Inoltre, forse quell'hardware unico di cui vi abbiamo parlato potrebbe essere addirittura una console Xbox portatile. "Vediamo molte opportunità in diversi tipi di dispositivi e condivideremo dettagli sui nostri piani hardware futuri non appena saremo pronti", dice Microsoft in un post sul blog di Xbox oggi.

In tempi recenti ci sono state persistenti voci di una console Xbox portatile, e Spencer ha messo "mi piace" a post su X che menzionano la possibilità di questo hardware.

Ovviamente, prima della prossima generazione di Xbox e potenzialmente anche di una console portatile, sembra che la presunta Xbox Series X senza disco e il nuovo controller Elite potrebbero ancora essere una realtà.