Sono passati più di sei anni da quando Blizzard ha lanciato sul mercato una propria IP nuova di zecca. In quel caso si trattava di Overwatch, e per Blizzard fu un ennesimo successo incredibile. Ora a, distanza di anni, sembra che la nota compagnia statunitense sta lavorando a qualcos’altro di nuovo, e all’interno dello studio che sta creando questa nuova esperienza ci sarebbe un’ex figura molto importante per la saga di Far Cry.

Si tratta di Dan Hay, ex-produttore della serie Far Cry, il quale ha deciso di lasciare Ubisoft solamente l’anno scorso, dopo essere stato per un decennio una delle figure chiave all’interno dello studio di Ubisoft Montreal. Grazie agli sforzi di quel team, dobbiamo gli ultimi capitoli della popolare serie di Far Cry. Ora, grazie all’update di fine anno di Blizzard, scopriamo che c’è in lavorazione una nuova IP in cui è coinvolto proprio Dan Hay.

Stando a quanto viene dichiarato, Hay starebbe guidando il team di sviluppo di questa nuova IP, il quale nell’ultimo anno ha raddoppiato i propri dipendenti, con Blizzard che sta cercando di farlo crescere ancora di più nel corso dei prossimi mezzi. Stando alle poche informazioni che abbiamo su questa nuova misteriosa IP, si dovrebbe trattare di un’esperienza survival con un budget da tripla A e un mondo molto differente rispetto a tutto quello che siamo stati abituati dalle passate produzioni Blizzard.

Al momento la compagnia sta cercando ancora dipendenti per ingrandire il team di questo nuovo progetto, per questo ci sembra ancora molto presto per capire meglio quando e come saremo in grado di vedere in azione questa nuova IP di Blizzard dai tempi di Overwatch.

