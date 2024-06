I licenziamenti nel settore gaming di quest'anno sono già di più di quelli del 2023

Il 2023 si è concluso come un anno particolarmente duro per l'industria dei videogiochi, con oltre 10.000 licenziamenti che hanno coinvolto programmatori, addetti al controllo di qualità, designer del suono e artisti, oltre a molti altri ruoli. Tuttavia, il 2024 ha iniziato nel peggiore dei modi, continuando la tendenza negativa con ulteriori 2.000 licenziamenti già nei primi giorni del nuovo anno, coinvolgendo importanti aziende come Unity, produttore di motore di gioco, e la piattaforma di streaming Twitch.

Secondo le stime conservative calcolate attraverso il tracker di licenziamenti creato dall'artista tecnico Farhan Noor e i conteggi di Polygon, il numero di persone licenziate nel settore dei videogiochi sta crescendo significativamente. Dopo appena sei mesi dal 2024, il totale dei licenziamenti ha già superato il totale dell'anno precedente. Nonostante ciò, aziende come Nintendo continuano ad aumentare il numero dei loro dipendenti, seguendo un ciclo di assunzioni e licenziamenti che caratterizza da tempo questo settore.

Gli analisti di mercato come Newzoo avevano previsto un ritorno alla crescita con $184 miliardi di entrate per il 2023, nonostante una leggera contrazione rispetto al 2022. Comunque, grandi firme come Take-Two Interactive e Electronic Arts hanno mostrato risultati contrastanti. Mentre Sega ha registrato un aumento dei profitti, principalmente grazie al suo business legato ai pachinko più che ai videogiochi.

Questi problemi non toccano solo i grandi nomi, ma anche le aziende più piccole e medie dimensioni, come Phoenix Labs e Singularity 6, hanno recentemente proceduto con tagli significativi. Questo scenario potrebbe avere un impatto di lungo termine sul calendario delle uscite dei videogiochi, con molti dei titoli più attesi spostati al 2025.

Dal punto di vista dei giocatori, i comportamenti stanno cambiando. Nonostante il livello di engagement rimanga stabile, c'è una riduzione della spesa. Piattaforme come Roblox e Fortnite sfruttano innovazioni continue grazie all'ecosistema di creatori, ma questa trasformazione nasconde anche una paura di perdere valore secondo Laine Nooney, professore assistente di industrie media e informazione alla New York University.

La crisi economica seguita alla pandemia ha spinto molte aziende a espandersi, solo per rendersi conto in seguito di aver investito troppo in un momento di restringimento del mercato. L'alto costo del denaro, dovuto all'aumento dei tassi di interesse e all'inflazione, sta complicando ulteriormente la situazione.

La spada di Damocle dei licenziamenti continua a pendere sul settore, influenzando pesantemente il morale e le carriere dei lavoratori, col rischio che molti di loro possano lasciare definitivamente l'industria dei videogiochi. Il 2025 si avvicina e appare come un anno cruciale, ma senza certezze su come il settore possa effettivamente riprendersi dalla crisi attuale.