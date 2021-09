Life Is Strange True Colors: la chat di Twitch avrà un ruolo importante

Square Enix ha appena annunciato che per Life Is Strange True Colors è previsto un plug-in di Twitch chiamato “Crowd Choice”, che come suggerisce lo stesso nome avrà un ruolo importante con gli spettatori degli streaming del gioco sulla piattaforma di Amazon.

La funzione permetterebbe agli streamer di attivare dei sondaggi su Twitch in modo che gli spettatori possano decidere le scelte che la protagonista di Life Is Strange True Colors prenderà nel gameplay. La centralità dello streaming all’interno delle meccaniche del gioco è solo una conferma della grande influenza che questo tipo di intrattenimento sta avendo nel mercato dei videogiochi, dove ormai sono gli stessi sviluppatori a implementare integrazioni con le piattaforme di streaming per incentivare il gioco in diretta.

Il plug-in Crowd Choice è già disponibile a questo indirizzo. Per attivarlo è sufficiente collegare il proprio account Square Enix Memebers a un gioco supportato, come appunto Life Is Strange True Colors. Dopo aver avviato lo streaming del gioco, si potrà attivare la modalità Crowd Choice dal menu Live Stream nelle impostazioni di gioco. Il plug-in può essere attivato in modalità Full Democracy, dove la maggioranza dei voti avrà automaticamente effetto sul gioco, o in modalità Suggestion, dove invece gli spettatori daranno solo un suggerimento al giocatore, al cui spetterà la decisione finale. Dalla descrizione del plug-in ci pare di capire inoltre che tale funzionalità sarà integrata anche in altri giochi di Square Enix.

In Life Is Strange True Colors i giocatori impersoneranno Alex Chen, una ragazza con l’abilità di percepire, assorbire e manipolare le emozioni altrui, visualizzate come macchie di colore in gioco. Il giocatore per avanzare nella trama dovrà imparare a governare questo potere. Il gioco uscirà ufficialmente il 10 settembre su PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Stadia, mentre il rilascio su Nintendo Switch è previsto più in là, entro la fine del 2021. Square Enix nel frattempo sarà presente a fine settembre al Tokyo Game Show 2021 con un lungo evento in diretta.