Light No Fire è il nuovo gioco dai creatori di No Man's Sky

Hello Games, i creatori di No Man's Sky, hanno annunciato il loro nuovo gioco, "Light No Fire", durante i The Game Awards 2023. Nonostante il trailer spettacolare, l'azienda non ha rivelato né la data di uscita né le piattaforme su cui sarà disponibile.

Dopo i dieci anni di successo di No Man's Sky, il quale ha ottenuto un rinnovato picco di popolarità in seguito al lancio di Starfield, Sean Murray, cofondatore di Hello Games, ha dichiarato che il loro nuovo progetto, Light No Fire, rappresenta un'un obiettivo ancora più grande per il team.

Il gioco è descritto come un vero open world fantasy, con montagne, continenti e una ricchezza di dettagli che i giocatori potranno esplorare da soli o in modalità multiplayer con gli amici.

Il trailer di Light No Fire dà un assaggio delle incredibili potenzialità di questa nuova esperienza di gioco sviluppata da Hello Games. Una delle caratteristiche principali del gioco sembra essere l'uso di elementi procedurali combinati con asset realizzati a mano, che danno vita a un mondo ricco e variegato.

Hello Games sembra puntare a offrire ai giocatori un'esperienza coinvolgente e immersiva, dove la scoperta e l'esplorazione di questo vasto universo fantasy saranno i pilastri portanti del gioco.

Tuttavia, nonostante l'entusiasmante anteprima, gli appassionati devono ancora attendere ulteriori dettagli su quando e su quale piattaforma esploreranno l'intrigante mondo di Light No Fire.