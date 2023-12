TGA 2023, As The Dusk Falls arriverà su PlayStation 5 in primavera

INTERIOR/NIGHT, il pluripremiato studio, ha rivelato durante i The Game Awards 2023, che As Dusk Falls sarà rilasciato il 7 marzo 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games Store e Gog.com.

Questo dramma criminale, intenso e coinvolgente, porta i giocatori a esplorare le complesse vite di due famiglie, partendo da una rapina fallita in una cittadina dell'Arizona nel 1998.

La storia offre molteplici esiti basati sulle decisioni dei giocatori e presenta una modalità multiplayer innovativa, supportando fino a 8 giocatori in locale, online o tramite un app dedicata, disponibile per Android e iOS.

Il gioco, nominato ai BAFTA e guidato da Caroline Marchal, ha debuttato su Xbox e PC nel 2022. È stato ampiamente acclamato per il suo approccio multiplayer e la storia coinvolgente, ottenendo un rating del 90% su Steam e vincendo il premio "Games for Impact" ai The Game Awards 2022.

Caroline Marchal, CEO e Creative Director di INTERIOR/NIGHT, ha espresso estrema gratitudine per l'accoglienza positiva nei confronti del gioco e forte entusiasmo per la versione in arrivo su PlayStation e per le potenzialità unica offerte dal Dualsense.

Dal suo lancio su Xbox e Steam l'anno scorso, siamo estremamente orgogliosi di come il nostro gioco di debutto sia stato accolto sia dai giocatori che dai critici. Siamo ora particolarmente entusiasti di portare 'As Dusk Falls' su PlayStation e nella sua fantastica community che apprezza profondamente esperienze narrative cinematiche. Stiamo sfruttando le capacità distintive della PS5 con il feedback aptico per aumentare il peso di ogni decisione e i controlli touchpad per rendere il gameplay ancora più intuitivo. Non vediamo l'ora di vedere come i nuovi giocatori modelleranno il destino dei loro personaggi nel mondo di 'As Dusk Falls' nell'anno a venire. Caroline Marchal

As Dusk Falls può già essere preordinato e sarà disponibile in versione digitale sulle nuove piattaforme per cui verrà reso disponibile, mentre un'edizione fisica premium sarà lanciata per PlayStation 5, nella primavera del 2024, e sarà preordinabile su Serenity Forge.