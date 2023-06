Durante l’evento Xbox Games Showcase, Sega e RGG Studio hanno rivelato il primo vero e proprio trailer di Like a Dragon: Infinite Wealth, il presunto nuovo nome per l’RPG a turni che fino a ora era stato chiamato Like a Dragon 8.

Il nuovo capitolo dell’iconica saga arriverà all‘inizio del 2024 su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. L’esilarante trailer di rivelazione di Like a Dragon: Infinite Wealth mostra il protagonista Ichiban Kasuga che si sveglia completamente nudo sulla spiaggia e rimane molto confuso su come sia arrivato lì e cosa sta succedendo.

Esatto, il trailer è tutto qui.

Nonostante ciò, ci basta semplicemente vederlo per capire che sarà un gioco molto probabilmente spettacolare. La saga Like a Dragon, conosciuta anche come Yakuza, è una popolare serie di videogiochi creata da Sega e sviluppata principalmente da RGG Studio, è ambientata in un vasto mondo aperto ispirato alle strade di Tokyo e di altre città giapponesi. La trama ruota attorno a una varietà di personaggi, in particolare Kazuma Kiryu, un ex membro della mafia yakuza che cerca di redimersi e trovare la sua strada in un mondo pieno di corruzione e violenza.

I giochi offrono una combinazione di elementi di avventura, combattimento, esplorazione e una trama avvincente ricca di colpi di scena. La saga Like a Dragon è famosa per il suo gameplay frenetico, le missioni secondarie divertenti e stravaganti, i personaggi indimenticabili e la sua raffigurazione autentica della cultura giapponese. È una serie amata dai fan di tutto il mondo per la sua ricca narrazione e l’esperienza unica che offre.