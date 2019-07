Limbo gratis su PC per un tempo limitato

Un nuovo interessantissimo gioco è attualmente gratis sull'Epic Games Store: questa volta è il turno del celebre e bellissimo Limbo!

Buone nuove per chi ama giocare su PC: anche questa settimana sarà infatti possibile arricchire le proprie librerie digitali senza spendere alcunché. Il celebre publisher Epic Games ha infatti finalmente reso disponibile al download gratuito l’immortale Limbo: un’ottima occasione per recuperare un vero e proprio capolavoro. Il titolo di Playdead prende il posto di un altro interessantissimo titolo, Torchlight, che era a sua volta disponile gratuitamente fino ad oggi. Il tutto ovviamente sempre sull’Epic Games Store.

Per poter immergersi nell’oscuro lavoro di Playdead senza mettere mano in alcun modo al portafoglio basterà entrare con il proprio account nello store di Epic Games e riscattare il titolo in regalo. Fatto ciò Limbo sarà vostro per sempre. Potete trovarlo comodamente a questo link. Non esitate troppo però: l’offerta scadrà il prossimo 25 Luglio!

Per coloro che ancora non sapessero di cosa stiamo parlando Limbo è, oltre che uno degli indie più famosi di sempre, un puzzle-platform dalle atmosfere decisamente dark che ci metterà nei panni di un giovane ragazzo all’interno dell’oscuro Limbo.

Una volta giunti al 25 Luglio il titolo tornerà ovviamente a prezzo pieno e toccherà a un altro gioco prendere il suo posto. L’immancabile esperienza di Playdead cederà infatti il passo a ben due giochi: Moonlighter e This War of Mine. I due giochi saranno a loro volta disponibile per ulteriori 7 giorni, ossia fino al prossimo 1 Agosto. Con Limbo Epic Games Store ci ha quindi regalato un altro grande titolo: prima di esso possiamo infatti annoverare esperienze di primissimo piano come, ad esempio, The Witness, Subnautica, RiME e Transistor.

Che ne pensate del gioco offerto da Epic Games per questa settimana, scaricherete il titolo di Playdead? Fateci sapere le vostre intenzioni a riguardo comodamente nei commenti!