La scorsa settimana, in maniera decisamente inaspettata, Liz Truss ha rassegnato le dimissioni da premier del Regno Unito. Non ci focalizzeremo sul perché sia arrivata una simile decisione, ma più su ciò che è accaduto pochi giorni più tardi. E quello che è accaduto pochi giorni più tardi è che qualcuno ha deciso di trasformare lo speech (ovvero il discorso) di dimissioni della Truss in una sorta di canzone per Trombone Champ, l’ultimo feticcio dei giocatori PC.

La politica e il mondo dei videogiochi non hanno praticamente nulla da spartire: nessuno (con le dovute eccezioni) vuole toccare con mano i disastri delle amministrazioni o come vengono trattati i diritti delle persone e le stesse guerre di Call of Duty, Battlefield e altri giochi sono in realtà quasi strumenti di propaganda, che nulla hanno da spartire con i vari messaggi che in realtà dovrebbero lanciare. I giocatori inglesi, però, sono diversi. E così, dopo aver umiliato Boris Johnson sfruttando Fallout 76, ora qualcuno si è divertito a rendere un meme Liz Truss grazie a Trombone Champ.

Il filmato, disponibile più in basso, prende in giro proprio la ex premier britannica. Premier stessa che èg ià stata presa in giro da altre cateogire di media, come per esempio i giornali, con il Daily Star che aveva addirittura avviato una diretta YouTube nei giorni della crisi. “Può una lattuga durare di più di Liz Truss?”, era il titolo del live streaming. Con Trombone Champ ora anche i videogiochi hanno umiliato la rappresentante e leader dei conservatori.

Trombone Champ ha debuttato il 16 settembre 2022 su Steam. Al momento il gioco è un'esclusiva per PC, ma il rapido successo conquistato su Internet potrebbe forse in futuro arrivare anche su console. Difficile prevederlo, ma se volete dare uno sguardo a questo particolare gioco potete farlo visitando questo indirizzo.