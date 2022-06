Infinity Ward, lo studio che ha dato i natali alla serie di Call of Duty Modern Warfare, sarebbe al lavoro su un nuovo gioco. A svelarlo è un annuncio di lavoro, pubblicato dalla divisione polacca di Infinity Ward e che sarebbe completamente diverso rispetto ai vecchi lavori del team di sviluppo.

L’annuncio di lavoro per un narrative director è stato pubblicato sul sito del team di sviluppo e fa riferimento a un tipo di gioco completamente diverso rispetto a quelli precedenti del team. Il gioco sarebbe infatti una nuova IP, completamente inedita e slegata dal classico Call of Duty. Nell’annuncio di lavoro si fa riferimento a un gioco di ruolo open world di stampo tripla A. La posizione è stata assegnata, ma i dettagli chiave e le responsabilità del ruolo erano anche presenti sul sito web di Infinity Ward.

Stando a quanto riportato su Reddit, il narrative director di Infinity Ward è al lavoro anche sulla creazione della storia del gioco, tutti i personaggi, la lore e ovviamente il mondo di gioco. Il tutto affiancato dai quest designer e dagli sceneggiatori. Chiaramente il gioco potrebbe essere un concept in sviluppo presso gli sviluppatori e non è detto che possa vedere successivamente la luce.

La divisione polacca di Infinity Ward è stata creata nel 2017 e il suo obiettivo principale è quello di sistemare al meglio e bilanciare il lavoro sui giochi della divisione di Los Angeles. Lo studio al momento è ancora al lavoro su Call of Duty Modern Warfare 2 dunque, al netto di eventuali greenlight da parte del publisher, sicuramente questo nuovo progetto open world non si mostrerà per un bel po’ di tempo. Occorrerà ovviamente armarsi di pazienza (e speranza) prima di poterne sentire parlare in maniera ufficiale. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.