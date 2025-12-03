Negli ultimi giorni molti di voi si saranno accorti che la PlayStation 5, proposta a 349€ un po' ovunque, è risalita di prezzo in numerosi negozi online. Tuttavia, mentre diversi rivenditori l'hanno riportata quasi a prezzi di listino, la situazione è diversa per chi decide di acquistare direttamente da fonte ufficiale.

Vedi offerta su PlayStation

Offerte PlayStation, perché approfittarne?

Sul PlayStation Store, infatti, l’offerta non solo è ancora attiva, ma risulta anche più ampia rispetto a quanto visto altrove. Sony permette di risparmiare fino a 150€ sia sull’hardware sia su una selezione di bundle dedicati. Ciò rappresenta un’occasione interessante per tutti coloro che stavano aspettando il momento giusto per rinnovare la propria esperienza di gioco senza spendere troppo.

Tra le proposte più convenienti emerge il bundle con PS5 Digital Edition e contenuti dedicati a Fortnite, disponibile proprio a 349€. Questa combinazione permette non solo di ottenere la console a un prezzo estremamente competitivo, ma anche di accedere a uno dei titoli più giocati al mondo con bonus esclusivi. Un pacchetto perfetto per chi desidera entrare subito nel vivo dell’azione.

Se quindi stavate rinunciando all’idea di approfittare dello sconto a causa della scarsa disponibilità presso i rivenditori tradizionali, il PlayStation Store rappresenta al momento la soluzione più affidabile. Vi consigliamo di verificare tempestivamente le offerte ancora attive, poiché la forte domanda potrebbe ridurre ulteriormente le scorte nei prossimi giorni. Un’occasione del genere, specie in vista delle festività, non è destinata a durare a lungo.

Vedi offerta su PlayStation