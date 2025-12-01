Se siete appassionati di calcio virtuale, EA Sports FC 26 è disponibile su Instant Gaming con uno sconto eccezionale del 65%. Il prezzo passa da 80€ a soli 27,99€, un'occasione imperdibile per vivere l'emozione del calcio simulato con grafica migliorata, modalità di gioco rinnovate e un realismo senza precedenti. Non lasciatevi sfuggire questa offerta per portare a casa l'ultimo capitolo della celebre serie calcistica!

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

EA Sports FC 26, chi dovrebbe acquistarlo?

EA Sports FC 26 è il gioco ideale per tutti gli appassionati di calcio che desiderano vivere l'emozione dello sport più amato al mondo direttamente dal proprio divano. Con uno sconto del 65%, questa offerta si rivolge principalmente ai fan della serie che vogliono restare aggiornati con le ultime novità del franchise, alle squadre e ai campionati più recenti. È perfetto per chi cerca un'esperienza di gioco sportivo realistica e coinvolgente, sia in modalità carriera che nelle partite online competitive. I giocatori che amano personalizzare le proprie squadre, gestire tattiche complesse e sfidare amici o avversari da tutto il mondo troveranno in questo titolo innumerevoli ore di divertimento.

L'acquisto è particolarmente consigliato a chi desidera immergersi nelle modalità Ultimate Team, dove costruire la squadra dei sogni diventa una vera passione, o a coloro che preferiscono vivere l'esperienza manageriale completa nella modalità carriera. Grazie al prezzo ridotto a soli 27,99€, vi porterete a casa un titolo AAA di ultima generazione a un costo accessibile, perfetto anche come regalo per giovani calciofili o per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo dei videogiochi sportivi senza spendere una fortuna.

