Logitech annuncia il nuovo headset Logitech G522, vediamo le caratteristiche

Logitech G, divisione specializzata del colosso tecnologico svizzero, ha recentemente presentato le nuove cuffie G522, un headset che rappresenta l'evoluzione della popolare serie G5, pensato per coniugare prestazioni sonore eccellenti con un design ricercato e personalizzabile. Questa nuova proposta si inserisce in un mercato sempre più esigente, dove i giocatori non cercano solo attrezzature funzionali, ma anche accessori capaci di esprimere la propria identità nel mondo virtuale.

Le nuove G522 non rappresentano una semplice riedizione delle precedenti G733, ma una loro evoluzione naturale e ragionata. Il team di design guidato da Ahmed Riaz ha ripensato completamente l'estetica del prodotto, ammorbidendo le linee più spigolose del modello precedente per creare un profilo più fluido e sofisticato. "Ogni elemento è intenzionalmente progettato per offrire un'esperienza curata e di alto livello", ha spiegato Riaz, sottolineando come dietro ogni scelta estetica ci sia una profonda riflessione sulle esigenze dei giocatori contemporanei.

Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech G, ha voluto evidenziare il target di questo nuovo prodotto: "Le G522 sono state create per i giocatori che mettono passione e personalità in tutto ciò che fanno". Non si tratta quindi di un accessorio pensato solo per migliorare le performance di gioco, ma anche per esprimere la propria individualità, sia durante le competizioni online che nelle sessioni di streaming.

Il comfort rappresenta uno degli aspetti su cui Logitech ha concentrato maggiormente i propri sforzi. I padiglioni auricolari sono stati completamente riprogettati con una forma più ampia e un ulteriore strato di memory foam, avvolti in un tessuto migliorato per garantire traspirabilità e resistenza. La fascia di sospensione reversibile è stata rinforzata per distribuire meglio il peso sulla testa, risultando più comoda anche durante le maratone di gioco più intense.

Guardando alle specifiche tecniche, le G522 si distinguono per i nuovi driver PRO-G sincronizzati, progettati per offrire un'esperienza sonora di altissima fedeltà. L'elaborazione del segnale digitale a 48 kHz/24 bit garantisce un livello di immersione e precisione che può fare la differenza nelle situazioni di gioco più concitate, permettendo di percepire con chiarezza anche i dettagli sonori più sottili come passi distanti o il ricaricamento delle armi nemiche.

La comunicazione, elemento fondamentale nel gaming moderno, è supportata da un microfono di qualità professionale a 48 kHz/16 bit, potenziato dalla tecnologia BLUE VO!CE. Questa soluzione permette di personalizzare la propria voce con filtri ed effetti in tempo reale, garantendo una comunicazione chiara anche negli ambienti di gioco più caotici.

Versatilità e sostenibilità come valori aggiunti

Uno degli aspetti più interessanti delle G522 è la loro connettività tri-mode, che consente di passare senza interruzioni dal wireless LIGHTSPEED (la tecnologia proprietaria di Logitech) al Bluetooth o alla connessione USB-C. Questa flessibilità rende le cuffie perfettamente compatibili con diverse piattaforme, dal PC alle console fino ai dispositivi mobili, rispondendo alle esigenze dei giocatori che utilizzano molteplici sistemi.

La personalizzazione rappresenta un altro punto di forza di queste cuffie. Attraverso il software G HUB e l'applicazione mobile di Logitech G, gli utenti possono regolare l'equalizzatore a 10 bande, personalizzare l'illuminazione RGB LIGHTSYNC, modificare le impostazioni del microfono e salvare fino a tre profili direttamente nelle cuffie, per portare le proprie configurazioni preferite ovunque.

Logitech prosegue inoltre il suo impegno verso la sostenibilità ambientale. Le G522 sono realizzate utilizzando il 27% di plastica riciclata post-consumo e alluminio a basso contenuto di carbonio, riducendo l'impatto ambientale senza compromettere la qualità o la durabilità del prodotto.

Le nuove cuffie Logitech G522 sono già disponibili sul mercato in due colorazioni, bianca e nera, al prezzo consigliato di 169,99 euro.