Le lootbox sono etiche e divertenti come un Ovetto Kinder, parola di EA

Le lootbox sono etiche e divertenti, questo secondo l'opinione di Electronic Arts che le ha comparate a un Ovetto Kinder: voi cosa ne pensate?

Le lootbox sono uno degli argomenti più chiacchierati nell’industria videoludica, sia dagli appassionati che esprimono il proprio favore o dissenso, sia dalle istituzioni, che in alcuni Stati, hanno definito queste “casse bottino” illegali, in quanto considerate un vero e proprio gioco d’azzardo. Uno dei più grandi produttori di videogiochi al mondo, Electronic Arts, fa largo uso delle lootbox all’interno dei propri titoli e ne sostiene l’integrità e la validità, anche sul piano morale.

Il vice-presidente della sezione Legal and Government Affairs di Electronic Arts, in risposta a delle domande poste da Brendan O’Hara, Scottish National Party MP, ha commentato la questione con le seguenti parole: “Riteniamo che il modo con quale abbiamo implementato questo tipo di meccaniche -e FIFA è ovviamente uno dei più grandi, con FIFA Ultimate Team e con i pacchetti di figurine- è in realtà molto etico e divertente, dà soddisfazione alle persone.”

“Siamo in pieno accordo con la commissione per il gioco d’azzardo del Regno Unito, dell’Australia e di molti altri Paesi, i quali affermano che non si tratta di gioco d’azzardo. Siamo in disaccordo sul fatto che ci siano prove che dimostrino che si tratta di gioco d’azzardo. Al contrario, siamo certi che si tratti di un prodotto che le persone apprezzano in modo sano, in quanto amano l’elemento sorpresa.”

Hopkins ha quindi confrontato le loot boxes con gli Ovetti Kinder, affermando che sono la stessa cosa. Ovviamente Electronic Arts difende la pratica delle lootbox, visto che sono estremamente remunerative e che un loro bando rischierebbe veramente di eliminare una fonte di guadagno enorme per la società. Diteci, voi cosa ne pensate? Credete che le lootbox siano etiche e divertenti, oppure credete che siano sbagliate sempre e comunque?