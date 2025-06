Il mondo dei videogiochi si prepara ad accogliere una nuova avventura dell'archeologo più famoso del cinema, con un'espansione che promette di approfondire uno degli aspetti più misteriosi dell'universo narrativo creato da MachineGames. L'annuncio arrivato durante l'Xbox Games Showcase ha rivelato dettagli inediti su quello che sarà un viaggio attraverso i segreti più oscuri della Città Eterna. Dopo il successo ottenuto dal gioco principale, gli sviluppatori sono pronti a esplorare territori narrativi ancora inesplorati, concentrandosi su una società segreta che ha catturato l'immaginazione dei giocatori.

L'Ordine dei Nephilim, organizzazione segreta composta da discendenti di angeli caduti, rappresenta il cuore pulsante di questa nuova avventura romana. Questi giganti misteriosi, introdotti nel gioco originale, nascondono una storia millenaria di redenzione e penitenza per i peccati ancestrali dei loro progenitori. La loro presenza nell'universo di Indiana Jones aggiunge una dimensione soprannaturale che si intreccia perfettamente con l'atmosfera pulp caratteristica della saga cinematografica.

The Order of Giants porterà i giocatori attraverso scenari inediti della capitale italiana, dai vicoli storici del centro alle profondità del sistema fognario antico, passando per le rive del Tevere. Questa scelta ambientale non è casuale: Roma, con i suoi strati di storia sovrapposti, offre il contesto perfetto per svelare i segreti di un ordine che affonda le radici in tempi biblici.

John Jennings, Production Director del progetto, ha rivelato come la creazione dell'Ordine dei Nephilim sia stata una delle parti più gratificanti dello sviluppo del gioco base. La possibilità di espandere questa mitologia attraverso il DLC ha permesso al team di esplorare aspetti della storia che non avevano trovato spazio nella campagna principale. L'obiettivo è offrire ai fan qualcosa di nuovo e inaspettato, approfondendo una narrazione che abbraccia millenni di storia.

La data di uscita è fissata per il 4 settembre 2025, con disponibilità su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. Chi ha acquistato le edizioni Premium, Collector's Edition o i rispettivi bundle potrà accedere gratuitamente a questo contenuto aggiuntivo, mentre gli altri dovranno acquistarlo separatamente.

L'espansione promette di mantenere gli elementi che hanno reso Indiana Jones e l'Antico Cerchio un successo di critica e pubblico. Il gioco originale è stato definito dalla recensione di GameSpot come "il gioco di Indiana Jones per eccellenza", capace di catturare perfettamente l'atmosfera e l'estetica dei film classici in un'avventura ricca di azione e suspense.

I nuovi nemici terrificanti e gli enigmi intricati promessi dal DLC si inseriscono nella tradizione della serie, dove l'elemento puzzle-solving si combina con sequenze d'azione cinematografiche. L'ambientazione romana offrirà scenari variegati, dalle iconiche strade della capitale alle misteriose gallerie sotterranee che nascondono segreti millenari.

Bethesda Softworks ha confermato che questa espansione rappresenta solo l'inizio di un supporto post-lancio più ampio, suggerendo che altre avventure potrebbero seguire se l'accoglienza del pubblico sarà positiva. Il successo del gioco base, unito all'interesse mostrato dalla community per la mitologia dei Nephilim, lascia ben sperare per il futuro di questa nuova interpretazione videoludica delle avventure di Indiana Jones.