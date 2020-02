Luigi’s Mansion 3: gli sviluppatori avevano pensato ad un dlc single player

Luigi’s Mansion 3, uscito lo scorso 31 ottobre per Nintendo Switch, è ormai diventato uno dei giochi più importanti della console ibrida della casa di Kyoto. Il gameplay, la campagna estremamente corposa ed un design da paura, hanno portato il titolo ad essere amato da grandi e piccini. Come ben sappiamo gli appassionati del noto acchiappafantasmi avranno a disposizione a breve due dlc che andranno ad ampliare il multiplayer del gioco. I ragazzi di Next Level Games però, inizialmente avevano pensato di aggiungere molti più contenuti single player con una espansione post lancio.

In una intervista lasciata a Kotaku, il creative director Bryce Holliday ha affermato che nelle fasi iniziali dello sviluppo, ha seriamente preso in considerazione l’idea di creare una espansione per giocatore singolo, ma che la quale fu subito scartata a causa del tempo che avrebbe richiesto.

Holliday ha dichiarato quanto segue. “All’inizio io ed il team volevamo sviluppare una espansione single player, ma l’idea è stata subito scartata. Abbiamo avuto molte idee per il multiplayer che sarebbero state divertenti da sviluppare e condividere con tutti gli appassionati che non volevamo assolutamente eliminare. Fare espansioni per giocatore singolo risulta un processo più difficile e lento“. Holliday ha concluso dichiarando che le idee non verranno sicuramente scartate e potrebbero essere riciclate per qualcos’altro in futuro.

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Speravate di vedere espansioni single player per Luigi’s Mansion 3? Fatecelo sapere nei commenti qui di seguito. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo targato Nintendo.