Death Stranding 2 On The Beach, ecco dove preordinarlo al miglior prezzo

Kojima Productions ha svelato nuovi dettagli e la data di uscita di uno dei titoli videoludici più attesi dell'anno: Death Stranding 2: On the Beach. Questo sequel promette di portare i giocatori in un viaggio ancora più profondo e misterioso, riprendendo le atmosfere uniche del primo capitolo e arricchendole con nuovi elementi di gameplay e una narrazione intensa. Con il lancio che si avvicina rapidamente, è il momento perfetto per scoprire come assicurarsi una copia attraverso il preorder, nonché esplorare le diverse edizioni disponibili del gioco.

Death Stranding 2: On the Beach, cos'è e di cosa parla?

Death Stranding 2: On the Beach è il seguito del titolo visionario di Hideo Kojima, uscito nel 2019. Il gioco ripropone la sua particolare struttura basata sulla connessione tra i personaggi e il mondo di gioco, mantenendo il gameplay delle consegne ma con una maggiore enfasi sull'azione. Il titolo è stato rivelato ai The Game Awards 2022, con ulteriori dettagli emersi nel panel SXSW 2024. La storia seguirà ancora Sam Porter Bridges, interpretato da Norman Reedus, insieme a una serie di nuovi personaggi e una narrativa che si preannuncia enigmatica e affascinante.

Death Stranding 2: On the Beach, quando esce?

L'uscita di Death Stranding 2: On the Beach è prevista per il 26 giugno 2025 in esclusiva su PlayStation 5. Tuttavia, come accaduto per il primo capitolo, non è escluso che il gioco possa arrivare successivamente anche su PC e Xbox Series X/S.

Chi acquisterà la Collector’s Edition potrà usufruire di un accesso anticipato di 48 ore, permettendo di giocare dal 24 giugno 2025.

Death Stranding 2: On the Beach, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo sequel è un acquisto imperdibile per tutti gli appassionati del primo Death Stranding e per chiunque apprezzi le narrazioni complesse e l'atmosfera unica che solo Hideo Kojima sa creare. Con un gameplay rinnovato e un cast d'eccezione, tra cui Norman Reedus, Léa Seydoux, Troy Baker, Elle Fanning, Luca Marinelli e George Miller, il gioco rappresenta un'esperienza unica per chi cerca un titolo profondo e immersivo.

Death Stranding 2: On the Beach, quale versione acquistare?

Kojima Productions ha annunciato diverse edizioni del gioco, ognuna con contenuti esclusivi:

Edizione Standard (79,99€) Gioco base in formato digitale

Digital Deluxe Edition (89,99€) Gioco base Accesso anticipato di 48 ore Oggetti di gioco esclusivi: Mitragliatrice MP LV1, scheletri avanzati in versione oro, patch estetiche

Collector’s Edition (249,99€) Gioco base Accesso anticipato di 48 ore Statua di Magellan Man (15”) Figura di Dollman (3”) Carte artistiche e lettera di Hideo Kojima Contenuti digitali esclusivi



Chi effettuerà il preorder di qualsiasi edizione riceverà anche bonus aggiuntivi, tra cui:

Ologramma Quokka

Esoscheletri speciali in argento

Death Stranding 2: On the Beach, quanto costa e dove acquistarlo

Le edizioni di Death Stranding 2: On the Beach saranno disponibili per il preorder a partire dal 17 marzo 2025 sui principali store online e presso i rivenditori autorizzati. Come sempre, vi aggiorneremo tempestivamente su eventuali sconti o promozioni per ottenere il miglior prezzo possibile.

Prepariamoci quindi a un nuovo incredibile viaggio con Death Stranding 2: On the Beach, un'esperienza che si preannuncia indimenticabile per tutti gli amanti del gaming e delle opere di Hideo Kojima.

