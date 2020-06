Magic Arena, il mazzo della settimana: Sultai Ramp

Buongiorno a tutti voi amanti di Magic: Arena e ben trovati al nostro usuale appuntamento col mazzo della settimana.

L’ultima volta vi ho parlato di quello che per me sarebbe stato il mazzo da battere dopo il nerf subito dai companion e il ban di Fires of Invention, ovvero Temur Reclamation. Ecco, forse mi hanno preso tutti un po’ troppo in parola perché il metagame dei Player’s Tour 1 e 2 (che sono l’equivalente degli europei di calcio per intenderci) è stato cannibalizzato proprio da quel deck. Si sprecavano le copie di Aether Gust e Wilt main deck e nonostante questo nessuno – tranne qualche sparuto player di Bant Control – è riuscito nell’intento di opporsi allo strapotere di Wilderness Reclamation.

Stiamo assistendo a degli spoiler sul prossimo ban in standard? Può tranquillamente essere ma non ne abbiamo alcuna certezza.

Però, per quanto in questo periodo lo standard sia a dir poco noioso – abbiamo praticamente fatto un salto indietro di tre mesi e cambiate Fires con Reclamation – io comunque ho continuato a rankare su Arena. Ma cosa ho capito? Che, come già vi confessavo durante le mie live su Twitch, giocare i mirror match è la cosa che odio di più in Magic e per questo ho clamorosamente lasciato Temur nonostante mi abbia portato al rank Mythic con una velocità imbarazzante e con un win-rate dell’82%.

Confrontandomi poi con i miei compagni di team siamo giunti alla conclusione che tornare a giocare Bant avrebbe potuto essere un piano e quindi via con Teferi&co. (se volete una lista qui potete trovarla, va solamente aggiornata un pochino ma ci siamo quasi). Per un paio di giorni non ho avuto nessun problema a giocarlo raffinando la lista ma poi, purtroppo, un pomeriggio accendo Twitch per la mia giornaliera dose di informazioni su Magic e scopro che due player leggermente più famosi e migliori di me – ovvero Gabriel Nassif aka Yellowhat su Twitch e Tian Fa Mun aka Upumpa89 – avevano preso a streammare proprio il mazzo che stavo giocando. Quindi? Quindi la ladder si è riempita di Bant in pochissimo tempo ed ero punto e a capo.

La mia disperazione era inferiore solamente alla tristezza che si prova giocando mono rosso senza pescare Embercleave.

No, non mi scoraggio. Il mio obiettivo è mythic #100 come minimo e quindi di nuovo vado contro corrente e monto il mazzo di cui ora vi posto la lista qui sotto (che potete copi-incollare così com’è per importarla su Arena e divertirvi un po’)

DECKLIST

Mazzo:

4 Tomba Infestata da Erbacce (GRN) 253

4 Passaggio Leggendario (ELD) 244

4 Trioma di Zagoth (IKO) 259

4 Pozza Prolifica (RNA) 246

3 Tomba d’Acqua (GRN) 259

3 Foresta (THB) 254

2 Isola (THB) 251

2 Palude (THB) 252

1 Tempio del Mistero (M20) 255

1 Tempio della Malattia (M20) 254

3 Nissa, Che Scuote il Mondo (WAR) 169

1 Narset, Separatrice dei Veli (WAR) 61

1 Vraska, Regina Golgari (GRN) 213

1 Tamiyo, Collezionista di Racconti (WAR) 220

3 Vittime di Guerra (WAR) 187

4 Cancellazione del Pensiero (GRN) 206

3 Evento di Estinzione (IKO) 88

4 Spirale di Crescita (RNA) 178

2 Atto Spietato (IKO) 91

3 Uyro, Titano dell’Ira della Natura (THB) 229

3 Krasis Idroide (RNA) 183

1 Polikranos, Senza Vincoli (THB) 224

2 Raffica Eterea (M20) 42

1 Appassire (IKO) 176

Sideboard

3 Rimorso Straziante (THB) 83

3 Distorsione del Pensiero (M20) 117

1 Grido del Carnario (RNA) 70

1 Apparizione degli Dei Eterni (WAR) 196

1 Narset, Separatrice dei Veli (WAR) 61

1 Evento di Estinzione (IKO) 88

1 Appassire (IKO) 176

2 Raffica Eterea (M20) 42

1 Ego alla Deriva (GRN) 212

1 Atto Spietato (IKO) 91

Il GAMEPLAN

Sultai is the way! Stiamo giocando un mazzo a nero-verde con uno splash di blu per qualche carta onestamente troppo forte per esser tagliata. Il nostro piano è portare una consistente disruption al nostro avversario compromettendo i suoi piani di gioco con scartini e removal. Nonostante giochiamo il blu non abbiamo nessun counterspell secco, siamo un mazzo midrange e vogliamo sfruttare sempre al massimo il nostro mana a disposizione. Ci concediamo giusto un paio di copie maindeck di Raffica Eterea per prevenire morti improvvise da Wilderness Reclamation + Expansion//Explosion, ma a parte questo non ci piacerà quasi mai tenere due mana stappati e non sfruttare la massimo il nostro potenziale per proporre minacce.

PERCHÈ NON BANT?

Se a voi giocare mirror lunghissimi e basati principalmente sul vantaggio mana non interessa allora giustamente vi starete chiedendo perché non giocare il bianco perdendo così Teferi, Time Raveler ed Elspeth Conquers Death. Be’, per Vittime di Guerra! Esattamente, a costo sei abbiamo la spell più potente al momento in standard se pensiamo a quanto possiamo distruggere i piani del nostro avversario. Poter far fuori in un colpo solo una Nissa, una Elspeth Conquista la Morte (ECD da ora in poi), una terra animata e una terra normale giuro che dà soddisfazioni enormi. Il nero ci porta poi anche gli scarti, non solo Cancellazione del Pensiero ma anche Rimorso Straziante. Non c’è nulla che uccide la maggior parte dei mazzi presenti in questo standard come il rovinargli la scurvata. Bant ha comunque delle carte molto forti e in teoria Teferi è back-breaking contro Reclamation ma onestamente ho appurato che non è del tutto vero. Da quando giocavo Simic Nexus ho sempre conferito all’effetto statico di T3feri (come viene chiamato in gergo) il rispetto che merita, ma oltre quello direi che non vado. È forte ma ci vuole ben altro per vincere il match-up. ECD? Una spell indubbiamente forte e sicuramente la saga migliore mai stampata. Com’è nel match-up contro Temur? Dal fondo della sala sento un chiaro e corretto “inutile”. Ecco, risolti tutti i dubbi sul perché io al momento giocherei Sultai invece che Bant. Oltre al fatto che nel match-up “bant vs sultai” il giocatore col nero nel mazzo è avvantaggiato.

SIDEBOARD PLAN

Ecco qui quelli che credo siano gli aggiustamenti da fare per correggere, o migliorare ancora di più, i vari match-up.

VS Temur Reclamation

IN: + 3 Rimorso Straziante + 3 Distorsione del Pensiero + 1 Narset, Separatrice dei Veli + 1 Appassire + 2 Raffica Eterea + 1 Ego alla Deriva

OUT: – 1 Nissa, Che Scuote il Mondo – 1 Vraska, Regina Golgari – 3 Vittime di Guerra – 4 Spirale di Crescita – 2 Evento di Estinzione

VS Bant MidRamp

IN: + 3 Rimorso Straziante + 3 Distorsione del Pensiero + 1 Narset, Separatrice dei Veli

OUT: – 3 Evento di Estinzione – 4 Spirale di Crescita

VS Jund Sacrifice

IN: + 1 Grido del Carnario + 1 Evento di Estinzione + 1 Appassire

OUT: – 2 Krasis Idroide – 1 Vittime di Guerra

VS Mono Red Aggro

IN: + 1 Grido del Carnario + 1 Apparizione degli Dei Eterni + 1 Evento di Estinzione + 2 Raffica Eterea + 1 Atto Spietato

OUT: – 3 Vittime di Guerra – 3 Cancellazione del Pensiero

Ecco qui, per oggi è tutto ragazzi. Giocate Sultai e divertitevi, poi fatemi sapere com’è andata alla prossima live su Twitch!