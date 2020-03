Magic Arena, i risultati dei Mythic Point Challenge Ikoria e Rivals League

Sabato si è svolta la prima Mythic Point Challenge a cui avevano accesso tutto il roster della Magic Pro League (ovvero la serie A del Magic mondiale) e tutto quello della Rivals League (quella che potremmo definire la serie B), oltre ai qualificati tramite Magic Arena.

In questo articolo vi spiegheremo brevemente come funzionano queste due league, per poi dare uno sguardo ai risultati dei professionisti.

Partiamo dalla Rivals League. Per potervici entrare bisognerebbe rispettare i seguenti requisiti:

essere tra i primi 12 giocatori della classica digitale (e non essere compreso nella MPL);

essere tra i primi 12 giocatori della classifica cartacea (e non essere compreso nella MPL);

essere stato retrocesso dalla MPL, ovvero essere tra gli ultimi quattro giocatori della lega superiore l’anno precedente;

essere tra gli ultimi 12 giocatori della MPL Gauntlet (un torneo da 16 player che permette l’ accesso ai primi quattro alla MPL)

6 posti sono a discrezione della Wizard of the Coast.

Per quanto riguarda la Magic Pro League invece:

è composta dai 24 giocatori migliori al mondo;

ogni settimana la Magic Pro League si affronta – diviso in mini leghe – in tornei su Magic Arena nel formato Bo3 per mantenere il proprio status;

per potersi riqualificare l’anno successivo, bisogna riuscire a non scendere tra gli ultimi quattro piazzamenti.

Insomma, da un paio di anni a questa parte la WotC ha messo in chiaro che Magic non è più solo un gioco, seppure molto seguito e con un’enorme fan-base, ma un vero e proprio eSport dove per essere tra i migliori, bisogna dimostrarlo.

E come si sono difesi a questo primo torneo dell’anno i Pro Player? Lo scopriamo indagando un po’ sui loro profili Twitter!

Brian Braun-Duin (@BraunDuinIt): Un comodissimo 10-2 che gli fa portare a casa il massimo dei punti disponibili, ben 6! Ha giocato Temur Adventure, il mazzo che ha vinto la Dreamhack Arena Anaeihm Open. Autumn Burchett (@AutumnLilyMTG): l’inglese chiude solamente con un 4-3 senza portarsi a casa nemmeno un mythic point, anche qui con un Temur Adventure. Marchio Carvalho (@KbolMagic): arrivato in finale ai mondiali, dimostra di essere in gran forma con un fantastico 10-1 col suo Jeskai Fires! Jean-Emmanuel Depraz (@JEDepraz): chiude 6-3 col suo Jund Food. Si vede la porta chiusa in faccia da un MonoRed, che dovrebbe essere un buon match-up. Magic, ogni tanto, è anche questo. Comunque il francese si porta a casa 2 Mytich Points. Piotr Glogowski (@kanister_mtg): ovviamente ha giocato Jund Food, lui stesso in settimana su Twitch si era definito il “più ostinato giocatore di Jund del mondo”. Chiude con un ottimo 8-3 conquistando quattro punti. William Jensen ( @HueyJensen): prestazione da dimenticare per l’americano con un misero 2-3. Il suo PC lo ha abbandonato al quinto turno. Purtroppo, non è più riuscito a riconnettersi. Chris Kvartek (@Kavartech): il giovane americano chiude 10-2 ma ci lascia in sospeso su cosa abbia giocato. Lo svelerà nei suoi prossimi streming tra mercoledì e giovedì. Raphael Levy (@raphlevymtg): un più che dignitoso 7-3 con Rakdos Food (avrà letto il nostro articolo?) per il veterano francese che si porta così a casa ben 3 punti! Andrea Mengucci (@Mengu09): il nostro eroe nazionale lascia subito la competizione con un 1-3 tutt’altro che da ricordare! Giocava una lista di Sultai midrange preparata da lui durante i suoi streaming. Gabriel Nassif (@gabnassif): ancora a secco di Mythic Points, l’hall of famer chiude 1-3. Lui stesso ammette di dover cominciare a fare qualche risultato se vuole rimanere nella MPL! Brad Nelson (@fffreakmtg): per sua ammissione l’americano si è presentato alla challenge con pochissimo testing: ha chiuso 10-1 e in questo momento lo si invidia abbastanza. Giocava Temur Adventure! Lee Shi Tian (@leearson): il professionirta di Hong-Kong chiude sul 3-3 con il suo Temur Adventure chiedendo via Twitter maggior attenzione sugli orari degli eventi online dato che in estremo oriente la Challenge è iniziata circa alle 2 di notte! Shahar Shenhar (@shaharshenhar): ha giocato il mazzo che abbiamo analizzato la scorsa settimana: Bant Control, chiudendo con un 8-3. Ondrey Strasky (@OndrejStrasky); Non sappiamo com’è andato il ceco, vuole svelarcelo nel suo prossimo stream su Twitch! Giocava Jund Food! Ken Yukihiro (@death_snow): il giapponese prende il massimo dei voti con un bel 10-2!

Purtroppo, per quanto riguarda la MPL, su Andrew Cuneo, Javier Dominguez, Martin Juza, Seth Manfield, Carlos Romao, Rei Sato e Shoota Yasaoka, non abbiamo alcuna informazione. Reid Duke ha preferito giocare la Vintage Challenge su Magic Online. Paulo Vito Damo da Rosa ha preferito prendersi una pausa dopo la vittoria ai mondiali e andare in vacanza.

Ora vediamo come sono andati i Rivals.

Giocatore Account twitter Punteggio Lucas Esper Berthoud @bertuuuu Non pervenuto Kai Budde @kaibudde 3 – 3 Stanislav Cifka @StanCifka 10 – 2 Lotus Deltour Non pervenuto Kenji Egashira @NumotTheNummy 2 – 3 Jessica Estephan Non pervenuto Erich Froelich @efropoker 4 – 3 Simon Gortzen 4 – 3 Beatriz Grancha Non pervenuto Emma Andy @Em_TeeGee 9 – 3 Christian Hauck @ChrHauck Non pervenuto Alexander Hayne @InsayneHayne Non pervenuto Yoshihiko Ikawa @WanderingOnes 6 – 3 Eli Kassis @Eli_Kassis 8 – 3 Grzegorz Kowalski @urlichmtg 5 – 3 Matia Leveratto @levunga 5 – 3 Eli Loveman @blackshirtman 8 – 3 No Ah Ma Non pervenuto Theo Moutier @moutier_theo Non pervenuto Matt Nass @MatthewLNass 10 – 2 Greg Orange @orange_greg 10 – 1 Sebastian Pozzo @sebastianpozzo Non pervenuto John Rolf @JrolfMTG Non pervenuto Luis Salvatto @LuisSalvatto Non pervenuto Bernardo Santos @Bernardocssa Non pervenuto Luis Scott-Vargas @lsv 10 – 0 Thoralf Severin @ToffelMTG Non pervenuto Mike Sigrist @Msigrist83 6 – 3 Miguel Simoes @edmvyrus_ 3 – 3 Matt Sperling @sickofit 4 – 3 Ben Stark @BenS_MTG 5 – 3 Ally Warfield Non pervenuto

Ecco quindi a voi tutti i risultati. Siamo sicuri che nelle prossime challenge chi non ha lasciato il segno in questa, farà di tutto per non rimanere indietro.

La competizione per conquistare un posto tra i migliori al mondo grazie ad Arena è accesissima. La nuova season è già ricominciata dal 1° marzo. Se volete vivere i nostri progressi nella ladder, ci vediamo ogni mercoledì sera in live su Twitch sul nostro canale!