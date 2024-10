Marathon non è morto! Grandi novità in arrivo nel 2025

Bungie ha diffuso un video-aggiornamento di 10 minuti sullo sviluppo di Marathon, il suo nuovo sparatutto sci-fi in arrivo su PS5, Xbox Series e PC. Il game director Joe Ziegler ha fornito nuovi dettagli sul gioco e mostrato una serie di immagini inedite, promettendo "molto di più" nel corso del 2025, inclusi alcuni playtest estesi ai giocatori.

Marathon si configura come un extraction shooter ambientato in un mondo ostile e pericoloso. L'obiettivo dei giocatori sarà sopravvivere completando missioni e raccogliendo equipaggiamento, con la possibilità di perdere tutto in caso di morte.

Marathon metterà alla prova le abilità di sopravvivenza dei giocatori in un ambiente davvero difficile e interessante.

Ziegler ha descritto Marathon come un'esperienza intensa "non per tutti", che metterà alla prova le abilità di sopravvivenza dei giocatori in un ambiente davvero difficile e interessante. Il gioco offrirà una grande varietà di strumenti, armi, oggetti ed equipaggiamenti per personalizzare il proprio stile di gioco.

Il titolo si basa sull'IP classica di Bungie, risalente al 1994, di cui riprende elementi familiari come la mitologia e l'atmosfera psicologicamente inquietante, modernizzandoli per creare una nuova storia e un mondo in divenire, che verrà aggiornato nel tempo.

Ziegler ha spiegato che lo sviluppo procede bene, con alcuni elementi come gli scenari che stanno prendendo forma in modo "davvero bellissimo", mentre altri aspetti come i modelli dei nemici che sono ancora in una fase iniziale di iterazione.

Sono state mostrate le prime immagini di due "Runner", i personaggi giocabili di Marathon: Thief, un personaggio furtivo specializzato in mosse silenziose e Stealth, un Runner ingannevole e difficile da individuare.

Ziegler ha sottolineato che questi personaggi sono ancora in fase di bilanciamento, ma promettono di offrire stili di gioco unici e momenti di gameplay memorabili.

Bungie prevede di realizzare dei playtest nel corso del 2025, coinvolgendo un numero sempre maggiore di giocatori per far testare le meccaniche alla base del titolo. Gli interessati possono aggiungere Marathon alla lista dei desideri sugli store digitali per ricevere aggiornamenti.

Il game director ha concluso ringraziando il team di sviluppo, i partner e i fan per il supporto, promettendo di mostrare presto il gioco in azione. La data di uscita di Marathon non è ancora stata annunciata.