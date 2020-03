Mario Kart Tour: un nuovo trailer inaugura l’Hammer Bro Tour

Nella giornata odierna Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Mario Kart Tour interamente dedicato all’inaugurazione del nuovo Hammer Bro Tour. L’evento in questione festeggia il quattordicesimo compleanno portando con se molteplici novità, segno del grande attaccamento ma soprattutto dell’impegno profuso da Nintendo per la realizzazione del suo progetto mobile.

L’Hammer Bro Tour durerà fino al 7 aprile 2020 e introdurrà i circuiti di Donut Plains 1 e Bowser Castle 2, oltre all’arrivo degli Hammer Bro. I quattro personaggi ideati e realizzati da Kazuaki Morita sono apparsi per la prima volta in Super Mario Bros. Qui di seguito il video per vederli in azione sui circuiti di Mario Kart Tour.

Per chi non lo sapesse i due circuiti scelti provengono da Super Mario Kart e da Mario Kart: Super Circuit. Di conseguenza, l’Hammer Bro Tour è anche il primo a inserire un circuito abbastanza datato dai tempi dell’Ice Tour di gennaio. Vi ricordiamo che Mario Kart Tour è il primo titolo della saga di corse dedicato al celebre idraulico italiano a non essere presente su console Nintendo, infatti è stato sviluppato unicamente per dispositivi mobile iOS e Android.

Il gioco è stato accolto molto bene dai fan della storica serie ma non solo, raggiungendo il record di 90 milioni di download durante la prima settimana dal lancio. Ultimamente il gioco mobile è stato aggiornato con la versione multiplayer già disponibile gratuitamente per tutti dal 9 marzo 2020. Questa modalità consentirà ai giocatori di gareggiare con i propri amici in gare emozionanti da sette giocatori, utilizzando Mario, Luigi e tutti i loro amici che hanno reso tanto celebre il franchise.

Prima di lasciarci, non vi dimenticate di partecipare all’Hammer Bro Tour previsto in chiusura il 7 aprile 2020.