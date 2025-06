Mario Kart World (che potete acquistare su Amazon) vanta decine di outfit sbloccabili per il suo vasto cast di personaggi: questi costumi sono tecnicamente classificati come personaggi separati nella schermata di selezione, ma non tutti i piloti possono sfoggiare un nuovo look.

Sfortunatamente, i personaggi provenienti dagli ambienti di gioco, come Pianta o Delfino, non hanno outfit, quindi il vostro sogno di vedere una Mucca con un cappello da cowboy nel gioco potrebbe non realizzarsi. Tuttavia, molti altri personaggi possono ottenere nuovi vestiti, principalmente quelli giocabili anche in altri titoli, come Donkey Kong o Luigi

In questa guida, quindi, vi spieghiamo come sbloccare tutti i costumi dei personaggi in Mario Kart World, mentre se volete sapere come sbloccare i personaggi di per sé vi invitiamo a leggere la nostra guida dedicata.

Come sbloccare gli outfit dei personaggi in Mario Kart World

Per sbloccare gli outfit in Mario Kart World, dovrete individuare i vari ristoranti di Yoshi mentre giocate con il personaggio per cui desiderate sbloccare i costumi. Consumare il "Dash Food" offerto dal ristorante sbloccherà l'outfit corrispondente per quel personaggio, con cibi diversi che portano a look differenti. Potete trovare tutti gli outfit elencati di seguito.

Per la nostra guida, abbiamo cercato di indicare il numero minimo di luoghi da visitare per sbloccare tutti gli outfit. Per sbloccarli il più velocemente possibile, vi consigliamo di procedere come segue:

Completate ogni coppa una volta per sbloccare tutti i personaggi che indossano costumi.

Recatevi in ciascuna delle posizioni elencate di seguito in modalità "Free Roam" (Giro Libero).

Raccogliete un cibo nelle vicinanze e consumatelo per sbloccare un nuovo outfit.

Cambiate con il personaggio successivo che necessita di quel cibo.

Ripetete i passaggi tre e quattro finché non avete completato tutti gli outfit sbloccabili con quel cibo.

Recatevi alla posizione successiva.

A causa di alcune limitazioni dei nostri strumenti, le tabelle non sono più ordinabili. Le abbiamo quindi presentate in due modi diversi, ai quali potete accedere cliccando sulle opzioni qui sotto:

Di seguito elenchiamo tutti gli outfit sbloccabili e quali cibi consumare per ottenerli. Stiamo ancora verificando alcuni metodi esatti, ma possiamo quantomeno confermare che gli outfit elencati di seguito sono stati sbloccati tramite il metodo specificato. Potrebbero esserci più modi per sbloccare gli outfit, ma questi sono quelli che possiamo confermare al 100% al momento della stesura.

Outfit dei personaggi di Mario Kart World (ordinati per personaggio)

Personaggio Outfit Cibo e posizione Come arrivarci Baby Daisy Pilota Professionista Curry con naan (Desert Hills) Dal punto di partenza, guidate dritto per un po', poi prendete la prima curva a sinistra per il ristorante Yoshi viola. Baby Daisy Turista Hamburger (Circuito Mario Bros.) Questo punto si trova sulla sinistra immediatamente dopo aver caricato l'area. Baby Daisy Marinaio Kebab (Bazar di Shy Guy) Dal punto di partenza, seguite il percorso, poi prendete la curva a sinistra al primo set di blocchi oggetto per vedere una serie di bancarelle di cibo. Baby Daisy Esploratrice Pancakes (Acorn Heights) Seguite il percorso su per l'albero dal punto di partenza e vedrete un food truck sul sentiero. Baby Luigi Pilota Professionista Hamburger (Circuito Mario Bros.) Questo punto si trova sulla sinistra immediatamente dopo aver caricato l'area. Baby Luigi Operaio Pancakes (Acorn Heights) Seguite il percorso su per l'albero dal punto di partenza e vedrete un food truck sul sentiero. Baby Mario Costume da bagno Mela candita/Taiyaki (Cascate Cheep Cheep) Dal punto di partenza, seguite il percorso fino al ponte. Invece di girare a sinistra sul ponte, guidate dritto attraverso di esso per trovare le bancarelle di cibo. Baby Mario Pilota Professionista Hamburger (Circuito Mario Bros.) Questo punto si trova sulla sinistra immediatamente dopo aver caricato l'area. Baby Mario Operaio Pancakes (Acorn Heights) Seguite il percorso su per l'albero dal punto di partenza e vedrete un food truck sul sentiero. Baby Peach Pilota Professionista Curry con naan (Desert Hills) Dal punto di partenza, guidate dritto per un po', poi prendete la prima curva a sinistra per il ristorante Yoshi viola. Baby Peach Turista Hamburger (Circuito Mario Bros.) Questo punto si trova sulla sinistra immediatamente dopo aver caricato l'area. Baby Peach Marinaio Kebab (Bazar di Shy Guy) Dal punto di partenza, seguite il percorso, poi prendete la curva a sinistra al primo set di blocchi oggetto per vedere una serie di bancarelle di cibo. Baby Peach Esploratrice Pancakes (Acorn Heights) Seguite il percorso su per l'albero dal punto di partenza e vedrete un food truck sul sentiero. Baby Rosalina Pilota Professionista Curry con naan (Desert Hills) Dal punto di partenza, guidate dritto per un po', poi prendete la prima curva a sinistra per il ristorante Yoshi viola. Baby Rosalina Turista Hamburger (Circuito Mario Bros.) Questo punto si trova sulla sinistra immediatamente dopo aver caricato l'area. Baby Rosalina Marinaio Kebab (Bazar di Shy Guy) Dal punto di partenza, seguite il percorso, poi prendete la curva a sinistra al primo set di blocchi oggetto per vedere una serie di bancarelle di cibo. Baby Rosalina Esploratrice Pancakes (Acorn Heights) Seguite il percorso su per l'albero dal punto di partenza e vedrete un food truck sul sentiero. Birdo Vacanze Mela candita/Taiyaki (Cascate Cheep Cheep) Dal punto di partenza, seguite il percorso fino al ponte. Invece di girare a sinistra sul ponte, guidate dritto attraverso di esso per trovare le bancarelle di cibo. Birdo Pilota Professionista Hamburger (Circuito Mario Bros.) Questo punto si trova sulla sinistra immediatamente dopo aver caricato l'area. Bowser Pilota Professionista Torta (Crown City) Dal punto di partenza, fate un'inversione a U a destra in modo da costeggiare il muro con la pubblicità di Birdo. Continuate a costeggiare quel muro per trovare un chiosco di torte dietro l'angolo. Bowser Supercaricato Caffè/patatine (Whistletop Summit) Girate a sinistra immediatamente dopo il punto di partenza per trovare questo drive-thru. Bowser Fuoristrada Donut (Circuito Mario) Dal punto di partenza, andate avanti per un po', poi fate una brusca svolta a sinistra nella stazione di servizio/ristorante. Bowser Motociclista Hamburger (Circuito Mario Bros.) Questo punto si trova sulla sinistra immediatamente dopo aver caricato l'area. Bowser Jr. Pilota Professionista Donut (Circuito Mario) Dal punto di partenza, andate avanti per un po', poi fate una brusca svolta a sinistra nella stazione di servizio/ristorante. Bowser Jr. Motociclista Jr. Hamburger (Circuito Mario Bros.) Questo punto si trova sulla sinistra immediatamente dopo aver caricato l'area. Bowser Jr. Esploratore Pancakes (Acorn Heights) Seguite il percorso su per l'albero dal punto di partenza e vedrete un food truck sul sentiero. Daisy Pilota Professionista Torta (Crown City) Dal punto di partenza, fate un'inversione a U a destra in modo da costeggiare il muro con la pubblicità di Birdo. Continuate a costeggiare quel muro per trovare un chiosco di torte dietro l'angolo. Daisy Costume da bagno Mela candita/Taiyaki (Cascate Cheep Cheep) Dal punto di partenza, seguite il percorso fino al ponte. Invece di girare a sinistra sul ponte, guidate dritto attraverso di esso per trovare le bancarelle di cibo. Daisy Vacanze Caffè/patatine (Whistletop Summit) Girate a sinistra immediatamente dopo il punto di partenza per trovare questo drive-thru. Daisy Aero Donut (Circuito Mario) Dal punto di partenza, andate avanti per un po', poi fate una brusca svolta a sinistra nella stazione di servizio/ristorante. Daisy Turista Hamburger (Circuito Mario Bros.) Questo punto si trova sulla sinistra immediatamente dopo aver caricato l'area. Daisy Oasi Popcorn (Cinema Boo) Guidate un po' in avanti dal punto di partenza per vedere un drive-thru sulla destra. Donkey Kong Fuoristrada Hamburger (Circuito Mario Bros.) Questo punto si trova sulla sinistra immediatamente dopo aver caricato l'area. King Boo Pilota Professionista Hamburger (Circuito Mario Bros.) Questo punto si trova sulla sinistra immediatamente dopo aver caricato l'area. King Boo Pirata Kebab (Bazar di Shy Guy) Dal punto di partenza, seguite il percorso, poi prendete la curva a sinistra al primo set di blocchi oggetto per vedere una serie di bancarelle di cibo. King Boo Aristocratico Popcorn (Cinema Boo) Guidate un po' in avanti dal punto di partenza per vedere un drive-thru sulla destra. Koopa Troopa Pilota Professionista Torta (Crown City) Dal punto di partenza, fate un'inversione a U a destra in modo da costeggiare il muro con la pubblicità di Birdo. Continuate a costeggiare quel muro per trovare un chiosco di torte dietro l'angolo. Koopa Troopa Operaio Patatine/bibita (Dry Bones Burnout) Dal punto di partenza, guidate dritto, poi prendete la prima curva a destra per trovare il food truck. Koopa Troopa Fuoristrada Curry con naan (Desert Hills) Dal punto di partenza, guidate dritto per un po', poi prendete la prima curva a sinistra per il ristorante Yoshi viola. Koopa Troopa Corridore Hamburger (Circuito Mario Bros.) Questo punto si trova sulla sinistra immediatamente dopo aver caricato l'area. Koopa Troopa Marinaio Popcorn (Cinema Boo) Guidate un po' in avanti dal punto di partenza per vedere un drive-thru sulla destra. Lakitu Pescatore Mela candita/Taiyaki (Cascate Cheep Cheep) Dal punto di partenza, seguite il percorso fino al ponte. Invece di girare a sinistra sul ponte, guidate dritto attraverso di esso per trovare le bancarelle di cibo. Lakitu Pit Crew Hamburger (Circuito Mario Bros.) Questo punto si trova sulla sinistra immediatamente dopo aver caricato l'area. Luigi Pilota Professionista Torta (Crown City) Dal punto di partenza, fate un'inversione a U a destra in modo da costeggiare il muro con la pubblicità di Birdo. Continuate a costeggiare quel muro per trovare un chiosco di torte dietro l'angolo. Luigi Happi Mela candita/Taiyaki (Cascate Cheep Cheep) Dal punto di partenza, seguite il percorso fino al ponte. Invece di girare a sinistra sul ponte, guidate dritto attraverso di esso per trovare le bancarelle di cibo. Luigi Meccanico Patatine/bibita (Dry Bones Burnout) Dal punto di partenza, guidate dritto, poi prendete la prima curva a destra per trovare il food truck. Luigi Gondoliere Caffè/patatine (Whistletop Summit) Girate a sinistra immediatamente dopo il punto di partenza per trovare questo drive-thru. Luigi Fuoristrada Donut (Circuito Mario) Dal punto di partenza, andate avanti per un po', poi fate una brusca svolta a sinistra nella stazione di servizio/ristorante. Luigi Turista Hamburger (Circuito Mario Bros.) Questo punto si trova sulla sinistra immediatamente dopo aver caricato l'area. Luigi Oasi Popcorn (Cinema Boo) Guidate un po' in avanti dal punto di partenza per vedere un drive-thru sulla destra. Luigi Contadino Yogurt/Latte (Moo Moo Meadows) Dal punto di partenza, fate un'inversione a U a sinistra per trovare un food truck dietro il fienile. Mario Pilota Professionista Torta (Crown City) Dal punto di partenza, fate un'inversione a U a destra in modo da costeggiare il muro con la pubblicità di Birdo. Continuate a costeggiare quel muro per trovare un chiosco di torte dietro l'angolo. Mario Happi Mela candita/Taiyaki (Cascate Cheep Cheep) Dal punto di partenza, seguite il percorso fino al ponte. Invece di girare a sinistra sul ponte, guidate dritto attraverso di esso per trovare le bancarelle di cibo. Mario Meccanico Patatine/bibita (Dry Bones Burnout) Dal punto di partenza, guidate dritto, poi prendete la prima curva a destra per trovare il food truck. Mario Turista Smoothie Bowl DK (DK Spaceport) Questo ristorante si trova al livello inferiore, proprio sotto il punto di partenza. Arrivateci buttandovi fuori pista o facendo un'inversione a U e attraversando l'acqua per passare sotto. Mario Fuoristrada Donut (Circuito Mario) Dal punto di partenza, andate avanti per un po', poi fate una brusca svolta a sinistra nella stazione di servizio/ristorante. Mario Turista Hamburger (Circuito Mario Bros.) Questo punto si trova sulla sinistra immediatamente dopo aver caricato l'area. Mario Cowboy Popcorn (Cinema Boo) Guidate un po' in avanti dal punto di partenza per vedere un drive-thru sulla destra. Mario Pilota della Duna Arrosto (Dino Dino Jungle) Girate a destra dopo essere andati un po' avanti dal punto di partenza, verso il ristorante Yoshi verde. Mario Aviatore Curry Piccante (Stadio di Wario) Dal punto di partenza, andate avanti, poi girate a sinistra quando la recinzione si apre, sotto una grande rampa per trovare un food truck sulla sinistra. Pauline Aero Hamburger (Circuito Mario Bros.) Questo punto si trova sulla sinistra immediatamente dopo aver caricato l'area. Peach Pilota Professionista Torta (Crown City) Dal punto di partenza, fate un'inversione a U a destra in modo da costeggiare il muro con la pubblicità di Birdo. Continuate a costeggiare quel muro per trovare un chiosco di torte dietro l'angolo. Peach Yukata Mela candita/Taiyaki (Cascate Cheep Cheep) Dal punto di partenza, seguite il percorso fino al ponte. Invece di girare a sinistra sul ponte, guidate dritto attraverso di esso per trovare le bancarelle di cibo. Peach Turista Smoothie Bowl DK (DK Spaceport) Questo ristorante si trova al livello inferiore, proprio sotto il punto di partenza. Arrivateci buttandovi fuori pista o facendo un'inversione a U e attraversando l'acqua per passare sotto. Peach Aero Donut (Circuito Mario) Dal punto di partenza, andate avanti per un po', poi fate una brusca svolta a sinistra nella stazione di servizio/ristorante. Peach Turista Hamburger (Circuito Mario Bros.) Questo punto si trova sulla sinistra immediatamente dopo aver caricato l'area. Peach Vacanze Popcorn (Cinema Boo) Guidate un po' in avanti dal punto di partenza per vedere un drive-thru sulla destra. Peach Aviatore Arrosto (Dino Dino Jungle) Girate a destra dopo essere andati un po' avanti dal punto di partenza, verso il ristorante Yoshi verde. Peach Contadina Yogurt/Latte (Moo Moo Meadows) Dal punto di partenza, fate un'inversione a U a sinistra per trovare un food truck dietro il fienile. Rosalina Pilota Professionista Torta (Crown City) Dal punto di partenza, fate un'inversione a U a destra in modo da costeggiare il muro con la pubblicità di Birdo. Continuate a costeggiare quel muro per trovare un chiosco di torte dietro l'angolo. Rosalina Aero Curry con naan (Desert Hills) Dal punto di partenza, guidate dritto per un po', poi prendete la prima curva a sinistra per il ristorante Yoshi viola. Rosalina Turista Hamburger (Circuito Mario Bros.) Questo punto si trova sulla sinistra immediatamente dopo aver caricato l'area. Rosalina Aurora Popcorn (Cinema Boo) Guidate un po' in avanti dal punto di partenza per vedere un drive-thru sulla destra. Shy Guy Pit Crew Hamburger (Circuito Mario Bros.) Questo punto si trova sulla sinistra immediatamente dopo aver caricato l'area. Shy Guy Stile Alpino Gelato (Sky-High Sundae) Dal punto di partenza, seguite il percorso in avanti – il drive-thru sarà sulla destra. Toad Ingegnere Caffè/patatine (Whistletop Summit) Girate a sinistra immediatamente dopo il punto di partenza per trovare questo drive-thru. Toad Pilota Professionista Donut (Circuito Mario) Dal punto di partenza, andate avanti per un po', poi fate una brusca svolta a sinistra nella stazione di servizio/ristorante. Toad Amico dell'Hamburger Hamburger (Circuito Mario Bros.) Questo punto si trova sulla sinistra immediatamente dopo aver caricato l'area. Toad Esploratore Pancakes (Acorn Heights) Seguite il percorso su per l'albero dal punto di partenza e vedrete un food truck sul sentiero. Toadette Conduttrice Caffè/patatine (Whistletop Summit) Girate a sinistra immediatamente dopo il punto di partenza per trovare questo drive-thru. Toadette Pilota Professionista Donut (Circuito Mario) Dal punto di partenza, andate avanti per un po', poi fate una brusca svolta a sinistra nella stazione di servizio/ristorante. Toadette Gelataia Hamburger (Circuito Mario Bros.) Questo punto si trova sulla sinistra immediatamente dopo aver caricato l'area. Toadette Esploratrice Pancakes (Acorn Heights) Seguite il percorso su per l'albero dal punto di partenza e vedrete un food truck sul sentiero. Waluigi Mariachi Patatine/bibita (Dry Bones Burnout) Dal punto di partenza, guidate dritto, poi prendete la prima curva a destra per trovare il food truck. Waluigi Motociclista Hamburger (Circuito Mario Bros.) Questo punto si trova sulla sinistra immediatamente dopo aver caricato l'area. Waluigi Teppista della Strada Kebab (Bazar di Shy Guy) Dal punto di partenza, seguite il percorso, poi prendete la curva a sinistra al primo set di blocchi oggetto per vedere una serie di bancarelle di cibo. Waluigi Pilota Professionista Pancakes (Acorn Heights) Seguite il percorso su per l'albero dal punto di partenza e vedrete un food truck sul sentiero. Waluigi Vampiro Popcorn (Cinema Boo) Guidate un po' in avanti dal punto di partenza per vedere un drive-thru sulla destra. Wario Operaio Mela candita/Taiyaki (Cascate Cheep Cheep) Dal punto di partenza, seguite il percorso fino al ponte. Invece di girare a sinistra sul ponte, guidate dritto attraverso di esso per trovare le bancarelle di cibo. Wario Teppista della Strada Smoothie Bowl DK (DK Spaceport) Questo ristorante si trova al livello inferiore, proprio sotto il punto di partenza. Arrivateci buttandovi fuori pista o facendo un'inversione a U e attraversando l'acqua per passare sotto. Wario Pilota Professionista Donut (Circuito Mario) Dal punto di partenza, andate avanti per un po', poi fate una brusca svolta a sinistra nella stazione di servizio/ristorante. Wario Motociclista Hamburger (Circuito Mario Bros.) Questo punto si trova sulla sinistra immediatamente dopo aver caricato l'area. Wario Pirata Kebab (Bazar di Shy Guy) Dal punto di partenza, seguite il percorso, poi prendete la curva a sinistra al primo set di blocchi oggetto per vedere una serie di bancarelle di cibo. Wario Vespa Malefica Pancakes (Acorn Heights) Seguite il percorso su per l'albero dal punto di partenza e vedrete un food truck sul sentiero. Wario Oasi Popcorn (Cinema Boo) Guidate un po' in avanti dal punto di partenza per vedere un drive-thru sulla destra. Yoshi Matsuri (giallo) Mela candita/Taiyaki (Cascate Cheep Cheep) Dal punto di partenza, seguite il percorso fino al ponte. Invece di girare a sinistra sul ponte, guidate dritto attraverso di esso per trovare le bancarelle di cibo. Yoshi Turista (bianco) Patatine/bibita (Dry Bones Burnout) Dal punto di partenza, guidate dritto, poi prendete la prima curva a destra per trovare il food truck. Yoshi Costume da bagno (arancione) Smoothie Bowl DK (DK Spaceport) Questo ristorante si trova al livello inferiore, proprio sotto il punto di partenza. Arrivateci buttandovi fuori pista o facendo un'inversione a U e attraversando l'acqua per passare sotto. Yoshi Pilota Professionista (rosso) Donut (Circuito Mario) Dal punto di partenza, andate avanti per un po', poi fate una brusca svolta a sinistra nella stazione di servizio/ristorante. Yoshi Gelataio (rosa) Gelato (Sky-High Sundae) Dal punto di partenza, seguite il percorso in avanti – il drive-thru sarà sulla destra. Yoshi Lanciacibo (azzurro) Kebab (Bazar di Shy Guy) Dal punto di partenza, seguite il percorso, poi prendete la curva a sinistra al primo set di blocchi oggetto per vedere una serie di bancarelle di cibo. Yoshi Aristocratico (viola) Popcorn (Cinema Boo) Guidate un po' in avanti dal punto di partenza per vedere un drive-thru sulla destra. Yoshi Motociclista (blu scuro) Curry Piccante (Stadio di Wario) Dal punto di partenza, andate avanti, poi girate a sinistra quando la recinzione si apre, sotto una grande rampa per trovare un food truck sulla sinistra.

Outfit dei personaggi di Mario Kart World (ordinati per tipo di cibo)