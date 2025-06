Con un roster che raggiunge i 50 personaggi giocabili, Mario Kart World (che potete acquistare su Amazon) offre una varietà impressionante di volti familiari — e qualche sorpresa inaspettata. Tuttavia, non tutti sono disponibili fin da subito, bensì, alcuni richiedono di essere sbloccati attraverso specifiche modalità di gioco. Se state cercando di mettere le mani su Rosalinda o su un improbabile Cataquack, dovrete sapere esattamente cosa fare.

È importante fare una distinzione fin da subito: in questa guida ci concentreremo esclusivamente sui personaggi, e non sulle varianti estetiche o sui costumi. Sebbene questi ultimi siano presenti come voci separate nel menù di selezione, le modalità di sblocco sono differenti e meritano una trattazione a parte, per cui troverete tali informazioni in una guida separata.

Vediamo quindi, passo dopo passo, come sbloccare tutti i personaggi noti finora in Mario Kart World.

N.B: Continueremo ad aggiornare questa guida man mano che emergono nuovi dettagli su personaggi nascosti e ulteriori metodi di sblocco. Nel frattempo, se volete collezionarli tutti, preparatevi a gareggiare spesso — e a sperare nella buona sorte di Kamek.

Come si sbloccano i personaggi in Mario Kart World

In Mario Kart World, i personaggi si sbloccano principalmente in due modi:

Partecipando a specifiche coppe del Grand Prix – È sufficiente completare la coppa, indipendentemente dal piazzamento finale. Vincere non è necessario: basta arrivare alla fine. Attraverso l’effetto casuale dell’oggetto Kamek – Durante le gare, l’oggetto Kamek può trasformare il giocatore (o un avversario) in un altro personaggio. Se si viene trasformati in un personaggio non ancora sbloccato, questo viene automaticamente aggiunto al proprio roster.

La seconda modalità è decisamente più imprevedibile. Non esiste (al momento) un metodo affidabile per forzare il gioco a trasformarvi in uno specifico personaggio. Inoltre, è fondamentale sottolineare che il personaggio si sblocca solo se siete voi a essere trasformati, non se usate Kamek contro altri.

Le modalità di sblocco potrebbero variare in futuro o includere più vie alternative, ma quelle riportate di seguito sono verificate sulla base di test diretti condotti finora. Alcuni personaggi sono ancora oggetto di indagine per confermare il metodo preciso.

Personaggi sbloccabili in Mario Kart World