Nintendo Switch 2 sta conquistando il mercato videoludico, ma non tutto procede senza intoppi per quanto riguarda la compatibilità con le applicazioni multimediali della precedente generazione. Nonostante la console garantisca il supporto per, quasi, tutti i giochi e i software realizzati per la Switch originale, diversi applicativi stanno creando alcuni grattacapi agli utenti che tentano di utilizzarle sulla nuova console di Nintendo. Il caso più eclatante riguarda YouTube, che rappresenta l'app più utilizzata per la fruizione di contenuti video sulla console portatile di Nintendo.

Gli acquirenti della nuova console si sono trovati di fronte a un messaggio di errore quando, dopo averla scaricata, hanno tentato di avviare l'applicazione di YouTube, ricevendo una notifica a schermo che indicava l'impossibilità di utilizzare il servizio sulla nuova console.

La problematica non è passata inosservata né a Google né alla stessa Nintendo, che aveva già documentato precedentemente questa incompatibilità nei propri test di retrocompatibilità. Il problema, però, è che a differenza di altri software che risultano impossibili da scaricare sulla nuova console in quanto incompatibili con il nuovo hardware, YouTube si può scaricare regolarmente dal Nintendo eShop e questo piccolo dettaglio ha portato gli utenti a riempire i forum di richieste di aiuto.

La risposta ufficiale da parte di YouTube non si è fatta attendere, arrivando direttamente dall'assistenza tecnica della piattaforma di Google: "Stiamo collaborando con Nintendo per rendere YouTube disponibile su Switch 2 al più presto". Il messaggio, inoltre, invita gli utenti a consultare l'elenco ufficiale dei dispositivi supportati e a rimanere aggiornati sui futuri sviluppi della questione.

YouTube non rappresenta l'unico servizio di streaming a presentare problemi di compatibilità con la nuova console Nintendo. L'elenco delle applicazioni attualmente non funzionanti include piattaforme popolari come Niconico, ABEMA, Hulu, Crunchyroll e InkyPen. Questa situazione evidenzia come il passaggio tecnologico tra le due generazioni di console richieda un lavoro di adattamento più complesso del previsto e che, con molta probabilità, porterà alla creazione di versioni native per la nuova console di Nintendo.

La storia di YouTube sulle console Nintendo racconta di una partnership consolidata nel tempo. L'applicazione ha fatto il suo debutto sull'eShop di Nintendo Switch nel 2018, conquistando rapidamente una posizione di rilievo tra i software più scaricati. Prima di approdare sulla Switch, YouTube era stato già disponibile su Wii U, Nintendo 3DS e Wii, dimostrando come l'integrazione dei servizi video sia diventata una componente essenziale dell'esperienza di intrattenimento offerta dalle attuali console.

Resta il fatto che Nintendo Switch 2 ha appena iniziato il proprio ciclo di vita commerciale e che situazioni simili si sono verificate storicamente con altre console durante le prime settimane di disponibilità. L'aspettativa è che gli aggiornamenti necessari arrivino nelle prossime settimane, permettendo agli utenti di godere dell'intero catalogo di applicazioni multimediali che hanno reso la Switch originale una console così tanto versatile sotto molteplici aspetti.