Mario Kart World è davvero next-gen? Digital Foundry risponde

La rivoluzione di Mario Kart World sulla prossima Nintendo Switch 2 si sta delineando come un'evoluzione significativa, ma non radicale, della celebre serie di corse arcade. L'analisi preliminare condotta da Digital Foundry rivela un quadro tecnicamente interessante, dove innovazioni e compromessi si intrecciano in quello che potrebbe rappresentare il primo vero banco di prova per la nuova console Nintendo. Con ventiquattro partecipanti simultanei alle gare e un design dei tracciati che abbandona i confini tradizionali per abbracciare spazi più ampi e articolati, il titolo sembra voler dialogare con esperienze open world come Forza Horizon, pur mantenendo l'identità ludica che ha reso celebre la serie.

L'aspetto visivo presenta miglioramenti tangibili ma selettivi. La risoluzione nativa di 1440p in modalità collegata al televisore rappresenta un passo avanti rispetto al predecessore, senza ricorrere a tecniche di upscaling che avrebbero potuto mascherare eventuali limiti hardware. La fluidità rimane un punto fermo, con i 60 fotogrammi al secondo garantiti anche nella modalità schermo condiviso per due giocatori, mentre resta avvolta nel mistero la promessa modalità a 120fps, che Nintendo non ha ancora mostrato pubblicamente.

Superfici e modelli hanno ricevuto particolare attenzione, con texture significativamente più dettagliate e una qualità complessiva che eleva l'esperienza visiva rispetto a Mario Kart 8 Deluxe. Gli effetti ambientali, in particolare quelli legati all'acqua, mostrano un notevole passo avanti nella resa grafica, contribuendo a creare ambientazioni più convincenti e immersive.

Il salto generazionale si manifesta con evidenza nella modellazione dei personaggi e dei veicoli. Questi ultimi presentano comportamenti fisici più sofisticati, con deformazioni dinamiche in risposta alle sollecitazioni del terreno e alle situazioni di gara. Un confronto diretto con Mario Kart 8 Deluxe, emerso da un recente video comparativo, mette in luce questi miglioramenti che Digital Foundry ha successivamente confermato nella propria analisi tecnica.

L'equilibrio tra innovazione e conservazione appare particolarmente delicato in Mario Kart World. Se da un lato il numero di partecipanti e l'estensione delle piste rappresentano una vera evoluzione concettuale, dall'altro permangono elementi ancorati alla precedente generazione. Il sistema di illuminazione, ad esempio, non sembra sfruttare tecnologie di ultima generazione, mentre i riflessi continuano a basarsi su soluzioni tradizionali anziché implementare tecniche avanzate come il ray tracing.

La vera rivoluzione di Mario Kart si basa più nella struttura che nella tecnologia.

Questa scelta potrebbe riflettere la filosofia Nintendo di privilegiare l'ottimizzazione e la stabilità rispetto all'adozione di tecnologie all'avanguardia ma potenzialmente più esigenti in termini di risorse. Un approccio che ha sempre caratterizzato le produzioni della casa di Kyoto, focalizzate sulla giocabilità e sulla fluidità dell'esperienza piuttosto che sulla pura dimostrazione di potenza grafica.

L'espansione dei tracciati oltre i confini tradizionali rappresenta forse l'aspetto più innovativo dell'opera. Questa scelta di design non solo differenzia Mario Kart World dal suo predecessore, ma impone anche sfide tecniche significative che la nuova console sembra gestire con efficacia. La capacità di mantenere un frame rate costante con un maggior numero di elementi a schermo suggerisce un hardware più performante, seppur gestito con la consueta cautela Nintendo.

Rimane da vedere come questi miglioramenti si tradurranno nell'esperienza di gioco completa e se le promesse modalità avanzate, come quella a 120fps, rappresenteranno un reale valore aggiunto o rimarranno semplici specifiche tecniche. La vera prova del nove sarà la capacità di Mario Kart World di rinnovare la formula ludica mantenendo intatto quel delicato equilibrio tra accessibilità e profondità che ha sempre contraddistinto la serie.