Un appassionato di Mario + Rabbids: Sparks of Hope è riuscito a completare il gioco al 100% in circa tre ore. L’accoglienza generale nei confronti del titolo è stata estremamente positiva sia da parte dei fan storici che dei compratori dell’ultima ora, e tutto questo amore si è riversato anche nelle live degli streamer, i quali, nella loro condivisione, cercano sempre di spingersi oltre.

@DavideSoliani Did you ever think your game could be completed in less than 3-hours? No glitches or cheats!? I think I have the first any% run of the game. Fantastic work! Loved every second of it. This is only the beginning! #MarioRabbids #SparksOfHope pic.twitter.com/qORJUHr6mV

— Scotcaller (@Scotcaller10) November 20, 2022