Mario + Rabbids Sparks of Hope, spunta sul sito Nintendo

Purtroppo neanche questa volta avremo una grande sorpresa per quanto riguarda l’evento Ubisoft. Poco fa infatti è stato pubblicato sul sito di Nintendo America il prossimo titolo della serie di Mario + Rabbids. Dopo il successo del primo titolo, Kingdoms Battle, arriva anche il seguito che vedrà sempre la stessa tipologia di gameplay ma a quanto pare ancora più espansa. Purtroppo quello che dispiace è che ancora una volta non potremo avere una sorpresa dall’evento Ubisoft. Forse questa volta la sorpresa del Forward era questa? Oppure dobbiamo aspettarci altro?

Intanto vi riportiamo le info che abbiamo grazie alla pagina ufficiale del titolo sul sito Nintendo. “Unisciti a Mario, Luigi, la Principessa Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi e i loro amici in un viaggio galattico per sconfiggere un’entità malvagia e salvare i tuoi compagni Spark. Esplora i pianeti della galassia mentre scopri segreti misteriosi e missioni avvincenti!”

Costruisci la tua squadra dei sogni con tre eroi da un elenco eclettico di nove.

Elimina tutti i nuovi boss e alcuni nemici familiari in tutta la galassia.

Salva le adorabili Scintille in tutta la galassia , che forniscono poteri distinti che ti aiuteranno in battaglia.

, che forniscono poteri distinti che ti aiuteranno in battaglia. Scatena le abilità dei tuoi eroi ma sii strategico mentre schizzi i tuoi nemici, salti di squadra sui tuoi alleati e ti nascondi dietro le coperture.

A vedere dalle prime immagini del titolo, sembra che questa volta avremo a che fare con delle ambientazioni ancora più straordinarie. E forse qualche arma ancora più pazza con cui potremo farci largo nelle orde di nemici. Il primo Kingdoms Battle è davvero una piccola perla che vi consigliamo davvero di recuperare.

A quanto sembra inoltre Mario + Rabbids Sparks of Hope arriverà il prossimo anno. Sarà tempo per Nintendo anche di annunciare questa chiacchierata Switch Pro? Noi non vediamo l’ora di vedere cosa ci attende per il prossimo 15 Giugno.