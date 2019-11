Marvel’s Avengers: pubblicato nuovo trailer

Nel corso della giornata di oggi la compagnia Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer per Marvel's Avengers, in arrivo nel 2020.

A seguito dell’annuncio in occasione dell’Electronic Entertainment Expo 2019 di Los Angeles, nel corso di questi mesi abbiamo assistito al rilascio di pochissimo materiale di Marvel’s Avengers da parte di Square Enix. Sin dal suo annuncio, infatti, non sono stati divulgati numerosissimi dettagli riguardo il prossimo gioco su licenza degli Avengers.

Fortunatamente però, nel corso della giornata di oggi, la compagnia Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer per Marvel’s Avengers. Vi lasciamo dunque al trailer in questione, augurandovi come sempre una buona visione.

Il trailer in questione è completamente doppiato in italiano, e offre una esaustiva panoramica sulle meccaniche di gameplay del gioco. Ogni eroe avrà la possibilità di indossare decine di costumi diversi, suggerendo quindi una grande offerta di personalizzazione all’interno del gioco. I primi momenti del trailer, con sequenze in computer grafica, si concentrano sul contesto narrativo di Marvel’s Avengers, per offrire una breve presentazione del gioco.

Progredendo all’interno del titolo, sarà possibile sbloccare nuovi equipaggiamenti per i supereroi, e cambiare quindi tecniche di combattimento nel corso delle missioni. Le missioni Eroe saranno incentrate esclusivamente sull’esperienza single player, a differenza delle missioni Zone di Guerra che potranno essere fruite anche in modalità multigiocatore, con un limite di 4 giocatori. Vi ricordiamo che Marvel’s Avengers sarà disponibile a partire dal prossimo 15 maggio 2020, per PlayStation 4, Xbox One e ovviamente PC, oltre che la nuova piattaforma di streaming Google Stadia e le console di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Scarlett, su cui sarà maggiormente ottimizzato.