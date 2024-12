Marvel Rivals: migliori team up (tier list season 0)

In Marvel Rivals, il nuovissimo hero shooter di Netease, eroi e villain della marvel si scontrano in scontri 6 contro 6, seguendo le meccaniche e le caratteristiche degli hero shooter. Tra le novità che il gioco mette in campo ci sono i team up, ovvero sinergie speciali tra personaggi che permettono alle squadre di avere accesso ad abilità attive o passive uniche, in grado di aumentare le proprie capacità sul campo di battaglia dando, contestualmente, ulteriore profondità al gameplay.

Quali sono però i migliori team up del gioco? All'interno di questo articolo vedremo quali sono tutte le migliori combinazioni presenti all'interno della season 0 di Marvel Rivals, esplorando nel dettaglio le migliori combinazioni disponibili, spiegandone i vantaggi e classificandoli all'interno di una classica tier list che si baserà sull'efficacia, sull'impatto nel gameplay e sulla facilità d'uso!

Marvel Rivals: cos'è un team up?

Con il termine team up si intende un particolare buff attivo o passivo che si sblocca quando due o più personaggi specifici combattono insieme nella stessa squadra. Data la natura competitiva del gameplay di Marvel Rivals, avere ccesso a un team up invece che a un altro permette di sfruttare dinamiche di gioco esclusive in grado di ribaltare situazioni difficili e di soverchiare gli avversari.

Marvel Rivals: tutti i team up del gioco

Vediamo insieme la lista completa dei team up al momento presenti all'interno di Marvel Rivals

Ragnarok Rebirth – Hela + Thor/Loki

Quando Hela uccide un nemico, può automaticamente resuscitare Thor e Loki. Se i due sono già vivi, Hela dona loro 100 punti salute bonus.

Metallic Chaos – Scarlet Witch + Magneto

Magneto ottiene un'abilità extra che potenzia temporaneamente la sua spada con la magia del caos. Questo gli permette di infliggere danni devastanti ai nemici con fendenti potenziati.

Planet X Pals – Groot + Rocket Raccoon/Jeff the Land Shark

Rocket Raccoon o Jeff the Land Shark possono salire sulle spalle di Groot, ottenendo resistenza ai danni extra e una posizione elevata per attacchi più efficaci. Solo uno dei due può utilizzare questa abilità alla volta.

Symbiote Bond – Venom + Spider-Man/Peni Parker

Venom conferisce a Spider-Man e Peni Parker poteri simbiotici, dando loro un'abilità speciale. Quando attivata, si trasformano in una sfera di spuntoni neri che danneggia e respinge i nemici.

Gamma Charge – Hulk + Doctor Strange/Iron Man

Hulk potenzia passivamente le abilità di Strange (Maelstrom of Madness) e di Iron Man (Armor Overdrive), aumentando i loro danni grazie alle radiazioni gamma.

Ammo Overload – Rocket Raccoon + Punisher/Winter Soldier

Rocket Raccoon ottiene l'abilità Ammo Overload Device quando è in squadra con Punisher o Winter Soldier. Questo dispositivo fornisce munizioni infinite e aumenta la cadenza di fuoco all'interno del suo raggio.

Dimensional Shortcut – Magik + Black Panther/Psylocke

Quando Magik è in squadra con Black Panther o Psylocke, questi ottengono un'abilità che permette loro di accedere a Limbo. Attivandola, possono riavvolgere il tempo di qualche secondo tornando alla posizione precedente e recuperando salute in base ai danni subiti.

Guardian Revival – Adam Warlock + Star-Lord/Mantis

Adam Warlock dona a Mantis e Star-Lord la sua abilità Regenerative Cocoon, permettendo loro di muoversi liberamente come anime mentre si rigenerano. Questo consente di trovare un posto sicuro per una resurrezione immediata. L’abilità ha un lungo tempo di ricarica.

Chilling Charisma – Luna Snow + Namor/Jeff the Land Shark

Luna Snow conferisce a Namor e Jeff the Land Shark la capacità di potenziare le loro abilità con il ghiaccio. Namor spara proiettili di fuoco potenziati, mentre Jeff sputa blocchi di ghiaccio ad alto danno.

Voltaic Union – Thor + Storm/Captain America

Thor permette a Storm e Captain America di accedere alla Thorforce, potenziandoli con elettricità. Storm può creare una tempesta devastante, mentre lo scudo di Cap si carica di energia elettrica, aumentando anche la sua velocità.

Atlas Bond – Iron Fist + Luna Snow

Iron Fist conferisce a Luna Snow un'abilità speciale. Quando attivata, genera una potente esplosione che respinge i nemici, li rallenta e cura gli alleati vicini. Ideale per gestire situazioni caotiche.

ESU Alumnus – Spider-Man + Squirrel Girl

Spider-Man dona a Squirrel Girl una nuova abilità, Web Bomb. Questa lancia una bomba che esplode all'impatto, intrappolando i nemici in una ragnatela immobilizzante.

Lunar Force – Cloak & Dagger + Moon Knight

Quando Moon Knight è in squadra con Cloak & Dagger, ottiene un'abilità che crea una cupola d’invisibilità intorno a lui per 6 secondi, rendendolo difficile da individuare.

Allied Agents – Hawkeye + Black Widow

Black Widow ottiene l'abilità Hunter’s Sight quando è in squadra con Hawkeye. Questa abilità le permette di sparare a immagini statiche dei nemici, facilitando i colpi precisi, ma esclude i colpi critici alla testa.

Fastball Special – Hulk + Wolverine

Quando Hulk e Wolverine sono nello stesso team, Logan può essere lanciato da Hulk verso i nemici, creando caos e danni devastanti. Entrambi i giocatori devono accettare l'interazione per attivare l'abilità.

Marvel Rivals: tier list team up season 0

Per aiutarti a comprendere quali Team Up possono fare davvero la differenza nelle tue partite, abbiamo stilato una Tier List in grado di farti scegliere in maniera saggia quali combinazioni di eroi utilizzare se ti stai approcciando all'aspetto competitivo del gioco.

Tier S

Ragnarok Rebirth – Hela + Thor/Loki

Questo Team Up è eccezionale perché permette a Hela di resuscitare automaticamente Thor e Loki quando uccide un nemico. Avere la possibilità di riportare in vita il tuo Vanguard e Strategist rapidamente è incredibilmente potente e può cambiare le sorti della partita. Nessun altro Team Up offre una resurrezione bonus per personaggi non Strategist.

Ammo Overload – Rocket Raccoon + Punisher/Winter Soldier

Con questa sinergia, Rocket Raccoon ottiene l'abilità Ammo Overload Device, che fornisce munizioni infinite e aumenta la cadenza di fuoco per Punisher e Winter Soldier. Questo trasforma questi Duellist ad alto danno in vere e proprie macchine da guerra, rendendoli estremamente difficili da affrontare.

Allied Agents – Hawkeye + Black Widow

Black Widow riceve una versione miniaturizzata dell'abilità ultimate di Hawkeye, Hunter’s Sight. Questa le consente di colpire più facilmente nemici evasivi, facilitando eliminazioni difficili. Dato che l'ultimate di Hawkeye è tra le migliori del gioco, questo Team Up eleva significativamente le prestazioni di Black Widow.

Lunar Force – Cloak & Dagger + Moon Knight

Questo Team Up permette a Moon Knight di creare una cupola d’invisibilità a comando. Questa abilità può confondere enormemente gli avversari, rendendo Moon Knight difficile da individuare e bersagliare. Può essere utilizzata strategicamente per attaccare di sorpresa o per proteggersi durante l'attivazione dell'ultimate.

Tier A

Metallic Chaos – Scarlet Witch + Magneto

Magneto ottiene una spada potenziata con la magia del caos, aumentando notevolmente i suoi danni. Sebbene semplice, questa abilità eleva le capacità offensive di Magneto.

Dimensional Shortcut – Magik + Black Panther/Psylocke

Permette a Black Panther e Psylocke di riavvolgere il tempo, tornando alla posizione precedente e recuperando salute. Questo aggiunge un livello di imprevedibilità e sopravvivenza, ideale per personaggi aggressivi.

Gamma Charge – Hulk + Doctor Strange/Iron Man

Hulk potenzia le abilità di Doctor Strange e Iron Man, aumentando i loro danni grazie alle radiazioni gamma. Questo rende il team più pericoloso senza richiedere azioni aggiuntive.

Chilling Charisma – Luna Snow + Namor/Jeff the Land Shark

Potenzia le abilità di Namor e Jeff con il ghiaccio, aumentando i danni inflitti. Migliora le capacità offensive del team in modo significativo.

Voltaic Union – Thor + Storm/Captain America

Con la Thorforce, Storm e Captain America ottengono potenziamenti elettrici, aumentando i danni e, nel caso di Cap, la velocità. Questo rende le loro abilità più devastanti.

Atlas Bond – Iron Fist + Luna Snow

Luna Snow riceve un'abilità che respinge i nemici, li rallenta e cura gli alleati. Una risorsa preziosa sia offensivamente che difensivamente.

ESU Alumnus – Spider-Man + Squirrel Girl

Squirrel Girl ottiene la Web Bomb, che intrappola i nemici in una ragnatela. Questo aggiunge controllo del campo e facilita le eliminazioni.

Tier B

Planet X Pals – Groot + Rocket Raccoon/Jeff the Land Shark

Permette a Rocket o Jeff di salire sulle spalle di Groot per resistenza ai danni extra. Sebbene utile, è una capacità situazionale e non sempre determinante.

Guardian Revival – Adam Warlock + Star-Lord/Mantis

Concede a Mantis e Star-Lord la possibilità di auto-rigenerarsi come Adam Warlock. Utile per tornare rapidamente in azione, ma l'impatto può essere limitato rispetto ad altre abilità.

Tier C

Fastball Special – Hulk + Wolverine

Richiede che entrambi i giocatori interrompano il combattimento per attivare l'abilità, che si traduce semplicemente nel lancio di Wolverine verso i nemici. Il processo è complicato e il beneficio è scarso, senza nuove abilità o potenziamenti significativi.

Symbiote Bond – Venom + Spider-Man/Peni Parker

Trasforma i personaggi in una sfera di spuntoni che danneggia e respinge i nemici. L'abilità ha un impatto limitato, spesso controproducente in combattimento, e non offre vantaggi sufficienti per giustificarne l'uso frequente.