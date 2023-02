Dato l’enorme flusso di giocatori incuriositi dalla nuova killer application basata sui personaggi Marvel, abbiamo deciso di preparare una guida a Marvel Snap per aiutarvi a migliorare le vostre statistiche di vittoria, costruire i mazzi migliori e scoprire ogni segreto del gioco. Ognuna delle nostre guide è stata pensata per soddisfare e rispondere alle esigenze di ogni giocatore, a qualunque livello di esperienza sia. Sebbene Marvel Snap abbia molte carte da far provare, non tutte sono accessibili facilmente, quindi è opportuno crearsi dei mazzi ad hoc per ottenere sempre il massimo dall’esperienza. I set di carte pool 1 e pool 2 sono accessibili a chiunque e le carte che contengono sono sbloccabili semplicemente giocando.

Diversa è la situazione per pool 3, pool 4 e pool 5. Queste carte, virtualmente più potenti e poliedriche a livello di creazione di mazzi, si possono trovare randomicamente avanzando di livello nella propria collezione. Ciò vuol dire che non tutti avranno le stesse carte allo stesso momento. Come approcciarsi dunque a questo sistema? Esaminiamo le guide nel dettaglio.

Tutte le guide di Marvel Snap

I migliori mazzi per Novizi : una guida adatta a tutti coloro che desiderano mazzi semplici e potenti per gestirsi al meglio le risorse trovate nelle prime settimane di gioco.

: una guida adatta a tutti coloro che desiderano mazzi semplici e potenti per gestirsi al meglio le risorse trovate nelle prime settimane di gioco. Migliori mazzi pool 1 : una scelta ad hoc sui mazzi che contengono carte specifiche del primo set.

: una scelta ad hoc sui mazzi che contengono carte specifiche del primo set. Migliori mazzi pool 2 : una scelta ad hoc sui mazzi che contengono carte specifiche del secondo set.

: una scelta ad hoc sui mazzi che contengono carte specifiche del secondo set. Migliori mazzi pool 3 : una scelta ad hoc sui mazzi che contengono carte specifiche del terzo set.

: una scelta ad hoc sui mazzi che contengono carte specifiche del terzo set. Migliori mazzi pool 4 (in arrivo)

Migliori mazzi pool 5 (in arrivo)

Migliori mazzi Morte (in arrivo)

I migliori mazzi di sempre: Oltre i vari pool e la lista carte consigliata, ci sono dei mazzi virtualmente immortali, che dominano le classifiche da mesi. È opportuno sperimentarli e crearli, anche solo per comprendere le dinamiche che li guidano. Meglio tenerli sempre d’occhio e adattarli in base alla stagione corrente.

I consigli per iniziare al meglio

Se sei un nuovo giocatore di Marvel Snap, in questa guida troverai anche dei consigli utili sulle cose da fare ogni giorno e su come migliorare i tuoi mazzi.

Fai sempre tutte le missioni giornaliere

Il sistema di progressione di Marvel Snap premia sempre chi gioca un pochino tutti i giorni. Non è un discorso ovvio, anche perché come unica ricompensa giornaliera ci sono solo i 50 crediti gratis nello shop. Ogni otto ore avrete però due nuove missioni da poter fare e sono sempre una da 50 e una da 100 crediti, con l’aggiunta di punti del pass battaglia. Il limite di missioni è fissato a 6, pertanto è necessario evitare di perderne qualcuna. I 450 crediti delle missioni giornalieri con i 50 gratis dello shop vi permetteranno di far avanzare il vostro livello collezione di ben 10 livelli, Ciò vuol dire, escludendo tutte le altre ricompense che avrete in game, che a fine mese avrete fatto minimo 300 livelli. Sommate questi al fatto che ogni 5 missione svolte avrete ulteriori ricompense, ed ecco che in pochi mesi avrete già moltissime carte.

Se puoi meglio prendere il pass mensile

Un discorso certamente molto delicato, specialmente quando si tratta di metter mano al portafoglio. Il consiglio è quello di divertirvi il primo mese a Marvel Snap, senza troppe pretese. Se il titolo vi soddisfa, e volete migliorare notevolmente la vostra esperienza, è consigliabile acquistare il pass in negozio ogni mese. Non avrete solamente molti crediti e oro aggiuntivi, ma anche la carta principale di quella stagione. Ora, statisticamente parlando, la carta del mese è sempre stata ottima in termini di gameplay e poi è entrata in pool alti, proprio per la forza che ha palesato. A voi la scelta.

Risparmia l’oro per le offerte in negozio

In Marvel Snap ci sono diversi utilizzi per l’oro, la valuta virtuale in gioco. Potete acquistare varianti delle carte che già avete, ma lo sconsigliamo all’inizio – se non per mera estetica – potete pagare 120 oro per ottenere missioni aggiuntive, che è una strategia valida per chi vuole ottenere più crediti possibili, oppure potete risparmiare. Ogni settimana (circa) vengono rilasciate offerte succose in negozio e sono perlopiù bundle di varianti con l’aggiunta di crediti. Alcune di queste offerte sono irripetibili e davvero vantaggiose, quindi prendete in considerazione questa eventualità.

Crea almeno due o tre mazzi per adattarti alle location

Il sistema di classifica di Marvel Snap è una lunga scalata verso il rango Infinito. Ogni dieci cubi ottenuti nelle partite online vi faranno salire al grado successivo e, ovviamente, ottenere premi sempre migliori. Al netto di quale mazzo sceglierete – anche se vi ricordiamo le nostre guide sopra – ogni partita è comunque unica e diversa. Le tre location presenti ogni partita sono variabili difficili da prevedere, ma, una di esse è spesso visibile nella home. Ogni tanto ci sarà un luogo in tutte le partite, che il gioco vi segnalerà ogni tanto. I player più esperti adattano la scelta del mazzo anche in base a quest’unica variabile conoscibile. Fatelo anche voi perché sarete sicuramente premiati.

Non spendere subito i gettoni (token) collezionista

Una volta completato il pool 2 di Marvel Snap si procede verso l’ignoto. Non è una battuta, dal pool 3 in poi ogni carta va trovata in casse randomiche, presenti nei livelli collezione. Una volta che sarete con il pool 2 alla spalle, lo shop si arricchirà di una nuova sezione, chiamata “Negozio dei Gettoni”. Questa sezione vi permetterà di acquistare carte appartenenti ai pool 3, 4 e 5 con una speciale valuta: i gettoni (token) collezionista. Ogni otto ore vi comparirà una carta nuova e, se ne trovate una di vostro gradimento, la potrete fissare sulla sinistra per evitare che scompaia. All’inizio sarete tentati di prendere la qualunque, ma il consiglio generale è quello di prendere carte che da sole vi possono aprire nuove opportunità di creazione, come Mister Negative, Sera, Celebro, Patriot, Morte, ecc.