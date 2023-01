Avete cominciato a giocare a Marvel Snap, il nuovo gioco di carte collezionabili con i supereroi più famosi del globo, ma non avete grande esperienza in questo genere di titoli? Tra i vari giochi di carte digitali in circolazione Marvel Snap è di sicuro uno di quelli più accessibili tanto dal punto di vista del mero regolamento quanto da quello della difficoltà d’esecuzione. La maniera migliore per approcciarsi in modo costruttivo a questo gioco, specie se si ha limitata esperienza, è quella di giocare mazzi non particolarmente complicati dal punto di vista meccanico. Se non sapete quali sono non preoccupatevi: ci pensiamo noi con questa guida ai migliori mazzi per novizi di Marvel Snap.

ATTENZIONE: I mazzi inseriti vanno dal più semplice da ottenere al più complesso, quindi le carte dell’ultimo mazzo potrebbero richiedere qualche passaggio in più. Inoltre, tutti i mazzi in questione sono stati realizzati con l’aiuto di questo strumento.

I MIGLIORI MAZZI PER INIZIARE

Mazzo Zoo-Kazar – Il migliore per chi vuole vincere sempre

Questo mazzo è la perfetta combinazione di semplicità di build e semplicità di gioco. Per mettere in piedi questo mazzo non c’è nemmeno bisogno di farmare troppo: basta arrivare ad una collezione di livello circa pari al 100 per poter avere tutto il necessario per questo efficienti e semi-competitivo mazzetto.

Il deck si compone in maniera semplice: tante carte dal costo 1 in grado di essere sinergiche tra di loro, con qualche carta più potente di altre che permette di avere delle win condition belle chiare da utilizzare durante gli scontri con i propri avversari. Alcune delle giocate più interessanti in termini di power level sono giocare Angela su una corsia vuota per poi spostarla dove necessario utilizzando Nightcrawler, così da combinare i piani dell’avversario e rendere inutili eventuali contromosse.

Bishop invece si potenzia per ogni carta che viene giocata dopo di lui; considerando lo scarso costo di energia necessaria per giocare la maggioranza delle carte farlo diventare una minaccia tangibile agli occhi dei giocatori diventa piuttosto facile. Le carte risolutive sono senza dubbio Kazar e Blue Marvel, entrambe in grado di dare 1 punto potenza extra ad ognuna delle carte con costo pari ad 1. Se giocate ai turni 4 e 5 costringono l’avversario a cercare immediatamente un qualche tipo di soluzione, pena una sconfitta rapida.

Il resto del mazzo è composto da carte situazionali: America Chavez pulisce la pescata facendosi sempre pescare al turno 6, aumentando le possibilità di pescara Kazar, Blue Marvel o Onslaught un po’ prima; Iron Man raddoppia la potenza di una corsia, Squirrel Girl aggiunge creature a potenza 1 in tutte le corse etc etc. Un mazzo con cui è facile entrare in confidenza e che è sempre divertente giocare

Lista carte mazzo “Zoo-Kazar”

Nightcrawler

Ant-Man

Iron Man

Squirrel Girl

Korg

Yondu

Angela

Bishop

Kazar

Blue Marvel

Onslaught

America Chavez

Mazzo Apocalypse scarti – Il migliore per chi vuole imparare a giocare bene



L’archetipo che vede il giocatore guadagnare vantaggio sui propri avversari scartando carte possiede anche una sua versione per principianti basata sulla carta Apocalypse. Quest’ultima, infatti, ogni volta che viene scartata è in grado di tornare in mano con un buff +4 alla potenza; questo effetto tra le altre cose è cumulativo e questo rende ricorsioni di effetto discard ed Apocalypse estremamente potenti sul lungo periodo.

I motori di scarto all’interno di questo mazzo sono molto semplici: Lady Sif, Blade e Sword Master, ognuno per un motivo diverso. Lady Sif è di sicuro la migliore per concentrarsi su Apocalypse poiché scarta sempre la carta con costo maggiore tra quelle in mano mentre Blade e Sword Master sono più situazionali, scartando carte in maniera randomica. A tal proposito è molto importante utilizzare queste carte quando in mano si ha una carta come Wolverine che permette di fare vantaggio risorse in caso di discard.

Il resto delle carte presenti nel mazzo ha il preciso scopo di supportare la strategia del mazzo con drop a 1 piuttosto efficienti o carte come Angela che sono in grado di far aumentare il loro power level di turno in turno. Questo è uno dei migliori mazzi per novizi di Marvel Snap, specie se si vuole imparare a giocare in maniera migliore.

Lista carte mazzo Apocalypse scarti

Blade

Nightcrawler

Korg

Ant-Man

Elektra

Yondu

Angela

Lady Sif

Wolverine

Sword Master

Apocalypse

America Chavez

Mazzo Devil Dinosaur – Il migliore per chi vuole vedere grandi numeri

Questo mazzo è adatto per tutti quei giocatori che vogliono impratichirsi con le carte del pool 2 e che stanno comprendendo in maniera maggiore le meccaniche del gioco.

Questo è un mazzo generalmente semplice da giocare: bisogna avere quante più carte possibili in mano e poi bisogna mettere in campo il Devil Dinosaur durante il quinto turno, facendolo arrivare a livelli di potenza incalcolabili. Carte come Iron Man e Onslaught, tra le altre cose, dovrebbero permettere di vincere facilmente una delle corsie rimanenti. Il DD è in grado di vincere da solo qualsiasi tipo di scontro, permettendo alle altre carte di essere quelle risolutive per le corsie mancanti.

Il mazzo è stato realizzato con il preciso scopo di rafforzare per come possibile il dinosaurone demoniaco, aggiungendo carte al proprio mazzo. Mantis, Cable e White Queen, nello specifico, fanno esattamente questa cosa creando dei duplicati delle carte presenti nel mazzo dell’avversario (dandovi anche modo di capire l’archetipo dell’altro giocatore). Sentinel ha lo scopo di mantenere la scurvata compatta, mantenendo nel mentre una mano quanto più piena possibile.

Lista carte mazzo “Devil Dinosaur”

Ant-Man

Mantis

Cable

Sentinel

Captain America

Cosmo

The Punisher

Moon Girl

White Queen

Devil Dinosaur

Iron Man

Onslaught

Mazzo Death-Pool – Il migliore per chi vuole giocare Deadpool

Esattamente come per Devil Dinosaur, questo è il mazzo perfetto per chiunque si voglia approcciare al Pool 3 sapendo giocare in maniera limitata. Il funzionamento del mazzo Death-Pool è piuttosto semplice: parliamo di una ricorsione di carte che prevede la distruzione di Deadpool in maniera continuata, così da farlo ritornare in maniera continuata in mano. Le altre carte del mazzo più o meno funzionano dello stesso modo, avendo un qualche tipo di ricorsione con la distruzione delle carte, attraverso potenziamenti progressivi.

L’importante è aumentare quanto più possibile il numero di carte distrutte per diminuire, di un punto alla volta, il costo in risorse di Death che funge da finisher per il mazzo. Death, da sola, grazie ai suoi 12 punti di potenza è in grado di ribaltare partite e di rendere la vittoria alla portata di tutti. Nelle mani più fortunate un giocatore di Death-Pool è in grado di giocare Death a metà partita, usando poi carte come Taskmaster per sbilanciare completamente il board a suo favore.

Ecco quindi uno dei migliori mazzi per novizi di tutto Marvel Snap!

Lista carte mazzo Death-Pool